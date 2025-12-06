Slušaj vest

Dok je spavala usred noći, srce Samante Stajts naglo je počelo da lupa dok ju je probudio zvuk koraka ispred njenih vrata. Posegnula je za sekirom koju je držala sakrivenu ispod dušeka, ali bilo je prekasno.

Kristofor Tomas, čovek koji ju je proganjao više od deset godina, već je stajao iznad nje, sa zlokobnim pogledom u očima. Zatim joj je stavio ruku na usta, oteo i držao kao zarobljenicu skoro 15 sati u zvučno izolovanom bunkeru koji je izgradio u zabačenom skladištu nedaleko od njenog doma.

Samanta, studentkinja Univerziteta Grand Valley State u Mičigenu, upoznala je Tomasa 2011. godine na hrišćanskoj grupi koju je posećivala na kampusu.

Smanta Stajts Foto: GoodMorningAmerica/youtube

PRVI SUSRET

„Mislim da sam bila na trećoj godini kada sam ga upoznala“, priseća se Samanta u podkastu "True Time Conversations" portala Mama Mia.

„Igrali smo frizbi ispred mog stana van kampusa, na onom zelenom prostoru, a on je izašao i pridružio nam se.“

Samanta je odmah primetila da je Tomas oko osam godina stariji, delovao je „veoma nezgrapno“, kao neko ko se teško uklapa i možda nema prijatelje.

„Pružila sam mu samo ljubaznost“, objašnjava ona.

Nakon što ju je dodao na društvene mreže i počeo da joj šalje poruke, bilo joj je jasno da je zainteresovan. Ali kako ona nije delila ta osećanja, nastavila je da ga ljubazno odbija.

„Tada zaista nije bilo nikakvih sumnjivih upozorenja… ovo je bilo pre Me Too pokreta, u hrišćanskom okruženju, gde sam se osećala obaveznom da budem ljubazna i dobrodošla prema novima“, kaže Samanta i dodaje:

“Mislila sam da je to samo neko ko nema prijatelje, ko je nov na kampusu i ne razume baš društvene signale.“

Ali njegova opsesija nastavila je da raste…

Samanta Stajts Foto: GoodMorningAmerica/youtube

OPSADNO PONAŠANJE

Prelomni trenutak desio se kada se Tomas pojavio na autobuskom stajalištu i u njenoj kancelariji s cvećem nakon što joj je umro deda. Do tada je već blokirala njegov broj, email, i lično i preko poruka mu vrlo jasno stavila do znanja da nije zainteresovana.

Samanta, čija je priča ispričana u trodelnoj Disney+ dokumentarnoj seriji "Stalking Samantha: 13 Years of Terror", kaže: „Razbesnim se na tom autobuskom stajalištu, drugi ljudi gledaju kako vičem na njega i govorim mu: ‘Toliko puta sam te zamolila da me ostaviš na miru. Ne znam zašto bi se pojavio na mom poslu s cvećem. Ne znam zašto misliš da želim da razgovaram s tobom. Blokirala sam te. Rekla sam ti da me ostaviš na miru.’“

Uprkos tome što se „postidela“ zbog scene, nadala se da će to biti trenutak kad će konačno shvatiti. Ali nije.

Čak i kada se preselila na drugu stranu države zbog stažiranja u okviru službe, Tomas ju je pronašao. Dva dana pre njenog odlaska, pojavio se u njenom rodnom gradu što ju je potpuno šokiralo i rekao da je i sam primljen na isto stažiranje. Zamolio je i da ga poveze.

Otmičar Kristofer Tomas Foto: GoodMorningAmerica/youtube

Tada je shvatila da mora da uključi pravni sistem i podnela je zahtev za zaštitnu naredbu na sedam godina. To joj je u tom trenutku dalo predah, jer je Tomas izbačen sa programa.

Ali povremeno ju je i dalje pronalazio čak i u masi od 20.000 ljudi na jednoj velikoj konferenciji. Nakon što je obezbeđenje reagovalo, nestao je iz njenog života narednih sedam godina.

U kasnim dvadesetim, Samanta se vratila kući, završila postdiplomske studije i nastavila život. Sve dok ga ponovo nije videla na fudbalskoj utakmici. Srce joj se steglo. Zaštitna naredba je istekla. On se učlanio u njenu teretanu i fudbalsku ligu, ali ništa od toga, tehnički, nije kršilo zakon. Zato je njen drugi zahtev za zaštitnom naredbom, podnet 2022, odbijen.

Samanta je izbegavala svaki kontakt… do 7. oktobra 2022. kada joj je provalio u kuću i oteo je.

Samanta je javnog govorila o otmici Foto: GoodMorningAmerica/youtube

OTMICA

„Stavio mi je ruke oko vrata i davio me da prestanem da vrištim. Rekao mi je: ‘Ja samo hoću da razgovaram’“, priseća se.

Zavezana, sa krpama oko usta i trakom oko glave, odnesena je u njegov auto.

„Ruke i noge su mi bile okovane“, kaže. „Mislila sam da će me silovati i ubiti, bila sam ubeđena.“

Odveo ju je do skladišnog prostora u kojem je izgradio zvučno izolovan bunker sa džakovima peska do plafona, krevetom i okovima na zidu. „Bilo je kao nešto iz horor filma“, priča.

Tamo joj je otkrio da je godinu dana prati pomoću GPS uređaja i da je uzeo dve nedelje odmora kako bi ‘proveli vreme zajedno’. Govorio je da želi da se venčaju iako je znao da ona to ne želi i tvrdio da nikada nije dobio „zatvaranje“ njihovog odnosa.

Samanta je shvatila da mora ili da ga nadmudri ili da ga ubedi da je pusti. Koristeći znanja iz psihoterapijske obuke, pokušala je da ga smiri, da mu se „izvini“ i stvori utisak da ga razume. Pošto se plašio zatvora, pravila se da želi da budu u dobrim odnosima.

Ali Tomas joj je rekao da će je pustiti samo ako imaju seks. Da bi preživela, donela je „užasnu odluku“.

„Na kraju je ispunio obećanje i pustio me, što je bilo potpuno neverovatno“, kaže.

„Ceo dan sam mislila da ću umreti, a onda me samo… pustio da odem. Nisam mogla da verujem.“

PRAVDA JE DOŠLA

Odmah je potražila lekarsku pomoć, prijavila ga policiji, a 36 sati kasnije Tomas je uhapšen.

Policija je pronašla GPS uređaj na njenom autu, kao i račune od preko 5.000 dolara za alate i materijal kojima je izgradio bunker u kojem je držao i puške i samostrel. Ispostavilo se i da je 2010. godine bio uhapšen zbog uhođenja bivše koleginice.

Iako je tvrdio da je Samanta „učestvovala u igri uloga“, optužen je za otmicu, provalu, mučenje, teško uhođenje i četiri tačke seksualnog napada.

Godine 2024. osuđen je za otmicu, mučenje i teško uhođenje, i dobio je kaznu od 40 do 60 godina zatvora. O tome kako je 13 godina straha i trauma iz 2022. uticalo na njen današnji život, kaže:

„Mislim da se neke stvari ipak popravljaju s vremenom. Da je neko bio u kući tih prvih meseci i da je napravio i najmanji zvuk, odmah bih se ukočila.“

Sada kaže da razume da ljudi dolaze i odlaze iz kuće iz raznih razloga.

„Ne trza mi se srce kao ranije, ali i dalje se stalno osvrćem preko ramena. Nikad nemam slušalice u ušima, ne idem sama po mraku… ali moje reakcije iznenađenja polako slabe.“

„Ali i dalje sam veoma oprezna prema muškarcima posle svega ovoga i ne znam koliko će se to ikada promeniti.“

(Kurir.rs/TheSun)