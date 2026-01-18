Slušaj vest

Nakon dramatičnog spasavanja koje je u martu 2003. obišlo svet, Elizabet Smart postala je simbol hrabrosti, devojčica koja je preživela jednu od najstrašnijih otmica u savremenoj istoriji SAD.

Devet meseci ranije, u noći između 4. i 5. juna 2002. godine, Elizabet, tada četrnaestogodišnjakinja, oteta je iz spavaće sobe porodične kuće u Solt Lejk Sitiju. Bila je drugo od šestoro dece u strogo religioznoj mormonskoj porodici.

Otmičar je bio Brajan Dejvid Mičel, tada 48-godišnji pedofil koji je sebe nazivao prorokom i koristio ime Emanuel, zajedno sa svojom suprugom Vandom Barzi, poznatom kao Hefziba.

Elizabet Smart Foto: ElizabethSmart/Instagram

Noć koja je promenila sve

Te večeri Elizabet je jedva čekala da zaspi. Iza nje je bio iscrpljujući dan pun školskih aktivnosti i priprema za završetak osnovne škole. U krevetu koji je delila sa mlađom sestrom Meri Ketrin, čitala je knjigu i ubrzo zaspala.

Sledeće čega se seća jeste nepoznat muškarac sa bradom koji joj stoji iznad kreveta, držeći nož na njenom vratu. Zapretio joj je da će je ubiti ako vrisne, a zatim je izveo iz kuće i odveo planinskom stazom u mrak.

U strahu ga je pitala da li planira da je siluje i ubije. Njegov odgovor bio je hladan i zastrašujući:

„Ne još.“

Zatočeništvo i prvi napad

Satima kasnije stigli su do zabačenog improvizovanog logora, gde je upoznala Vandu Barzi. Nakon što joj je oprala stopala, pokušala je da joj skine pidžamu i obuče je u široku haljinu.

„Rekla mi je: ‘Ako to ne uradim ja, on će doći i strgnuti ti odeću’“, priseća se Elizabet.

Ubrzo je Mičel ušao u šator i prvi put je silovao.

„Vrisnula sam ‘Ne!’, a on mi je rekao: ‘Ako ikada više tako vrisneš, ubiću te’“, ispričala je.

Pokušala je da se zaštiti, da se okrene na stomak, nadajući se da će ga zaustaviti. „Naravno, to nije uspelo. Molila sam ga da prestane.“

Foto: ElizabethSmart/Instagram

Sram, krv i gubitak svesti

Odrasla u veri koja zabranjuje seks pre braka, Elizabet je tokom napada osećala samo bol i dubok osećaj bezvrednosti.

„Videla sam krv kako mi curi niz butine“, kaže. „Posle toga sam se onesvestila.“

U mesecima koji su usledili, Mičel ju je silovao i do četiri puta dnevno. Vodio ju je vezanu kablom oko vrata poput psa, terao je da pije alkohol kako bi slomio njen otpor, ostavljajući je fizički i psihički uništenu.

Bez ikakvog prethodnog razgovora sa roditeljima ili nastavnicima o seksualnosti, Elizabet je verovala da je „nepopravljivo uništena“ i nedostojna ljubavi.

„Pitala sam se da li je bolje umreti nego živeti kao izopštenik.“

Strah od trudnoće i snaga porodice

Mmisli o porodici davale su joj snagu da preživi.

„Bila je to jedna od najsrećnijih stvari“, kaže. „Znala sam da je moja porodica razlog zbog kojeg želim da živim.“

Nakon oslobađanja, Elizabet je utehu pronašla u veri i bliskosti sa porodicom. Roditelji Ed i Lois Smart priredili su joj rođendansku proslavu za 15. rođendan, koji je provela u zatočeništvu.

Upisala je srednju školu, kasnije diplomirala na Univerzitetu Brigam Jang, a tokom misionarskog rada u Parizu upoznala je budućeg supruga Metjua Gilmora, s kojim danas ima troje dece.

Krivica koja je trajala godinama

Iako je znala da nije kriva, osećaj srama dugo je nije napuštao.

„Bilo me je sramota onoga što mi se dogodilo“, priznaje danas. „Razumom sam znala da nisam kriva, ali srce to nije moglo da prihvati. Osećala sam se usamljeno i izolovano.“

Nova perspektiva i poruka svetu

U novom Netfliks dokumentarcu "Kidnapped: Elizabeth Smart", koji premijerno stiže 21. januara, Elizabet zajedno sa članovima porodice bez ulepšavanja govori o traumi, krivici i bolu koji su svi nosili.

Danas, sa 38 godina, kao autorka bestselera i osnivačica fondacije za pomoć žrtvama seksualnog nasilja, želi da njena priča ima svrhu.

„Želim da preživeli znaju da nisu sami. Ima nas mnogo“, poručuje.

„A oni koji to nikada nisu doživeli treba da razumeju dubinu straha šta znači biti prisiljen na nešto što nikada ne biste izabrali.“

(Kurir.rs/People)