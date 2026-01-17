Slušaj vest

Kari Svenson, tada 22-godišnja članica američkog biatlonskog tima i olimpijska nada, doživela je noćnu moru tokom treninga u planinama Montane 1984. godine, tada je kidnapovana od strane dvojice nomada koji su živeli van civilizacije i tvrdili da je odvode da bude njihova žena.

Otmičari, Don Nihols i njegov 19-godišnji sin Dan, zadržali su je vezanu preko zglobova tokom noći, pre nego što je incident prerastao u smrtonosni sukob.

Film o otmici Kari Svensen Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Život van društva i planinski „dom“

Otac i sin živeli su više od decenije u planinskom masivu Madison Rendž, izbegavajući savremeni svet i preživljavajući lovom i skupljanjem hrane. Don Nihols je kasnije tvrdio da je smatrao kako je jedini način da njegov sin ostane u planinama taj da pronađu ženu koja će deliti njihov izolovani život.

„Nemamo mnogo žena s kojima da pričamo u planinama,“ prisetila se Svenson reči starijeg Niholsa tokom suđenja.

Svenson je opisala da je na stazi prvo primetila muškarce, a zatim je bila uhvaćena i udarena.

„Bojala sam se da će me silovati i ubiti,“ svedočila je pred porotom.

Odbijanje i pokušaji preživljavanja

Kari je više puta molila da je puste, ali Dan je odbijao:

„Ne, želim da te zadržim. Lepša si, hoću da te zadržim,“ svedočila je Svenson.

Tokom noći, otmičari su je premestili kroz šumu, vezujući je između kampova. Svenson je pokušavala da ih obeshrabri tvrdeći da je udata i ostavljala tragove za spasioce lične predmete koje je bacala na putu.

Smrtonosni sukob i bekstvo

Kada Svenson nije stigla s treninga, prijatelji i kolege iz Lone Mountain Ranch organizovali su potragu. 16. jula, Jim Šaalbe i Alan Goldstein naišli su na kamp otmičara. SVenson je upozorila prijatelje da su otmičari naoružani.

Dan Nihols je potom pucao u Kari, pogodivši je u grudi i probivši plućno krilo.

„O, Bože. Nisam hteo da je pogodim,“ kasnije je tvrdio Dan, nazivajući pucanj slučajnim.

Dok je Šalbe trčao prema Svenson, Don Nihols je pucao iz puške i pogodio Goldsteina u obraz, koji je preminuo na licu mesta. Niholsovi su pobegli, ostavljajući Kari ranjenu i samu.

Borba za život i spasavanje

Svenson je, pogođena u pluća, puzala do vreće za spavanje i pokušavala da preživi dok nije stigla pomoć. Čula je helikopter i pokušala da signalizira, ali nije odmah uočena.

Nekoliko sati kasnije, spasilački tim ju je pronašao i prevezao u bolnicu u Bozemanu, gde je podvrgnuta hitnoj operaciji. Iako je preživela, zadobila je trajne posledice od metka.

Masovna potera i hapšenje

Policija je pokrenula opsežnu poternicu, ali Don i Dan Nihols su izbegavali hvatanje skoro pet meseci, koristeći skrivene zalihe i udaljene kampove.

U decembru 1984. lokalni šerif ih je pratio do snežnog kampa kod jednog kanjona i uhapsio bez incidenta.

Don Nihols je optužen za otmicu i namerno ubistvo u slučaju Goldsteinove smrti, dok je Dan optužen za otmicu i napad, ali oslobođen optužbe za ubistvo. Dan je pušten iz zatvora 1991. godine.

Sposobnost preživljavanja i novi život

Kari Svenson se nakon incidenta vratila biatlonu, iako sa smanjenim kapacitetom pluća, i osvojila medalju na svetskom prvenstvu. Kasnije je postala veterinar i vratila se u Montanu. Godinama nije želela javno da komentariše slučaj. Don Nchols je pušten na uslovnu slobodu 2017. godine, nakon što je odslužio više od tri decenije u zatvoru.

(Kurir.rs/People)