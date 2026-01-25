Slušaj vest

Član porodice bivše YouTube vlogerke Rubi Frenki, Čad Frenki, odlučio je da javno podeli svoja iskustva iz 2023. godine, godinu dana pre nego što je njegova majka osuđena na zatvorsku kaznu od 4 do 60 godina zbog teškog zlostavljanja dece.

U videu koji je objavio na TikToku, Čad je pročitao odlomke iz svojih dnevnika, otkrivajući kako je izgledao njegov život dok je živeo sa majkom. „Zdravo, zovem se Čad i nekada sam bio veoma ispranog mozga“, započeo je, dodajući kroz smeh: „Ne šalim se, možete to proveriti.“

Foto: AP/Utah State Courts

Iako su ga njegovi pratioci, Čad trenutno ima više od 857.000 pratilaca na TikToku, podsticali da napiše knjigu o svom životu, on je rekao da ne želi da neko drugi preuzme kontrolu nad njegovom pričom. „Onda sam se setio da sam svoju priču već zapisivao sam“, objasnio je.

Tokom „faznog života“ sa majkom, Čad je svakodnevno vodio dnevnik, a sada je odlučio da održi seriju videa u kojima čita svaku dnevničku belešku iz 2023. godine. „Neću deliti ništa previše lično, ali ću biti iskren i detaljan i pokazati vam kako je zaista bilo“, rekao je.

Foto: chadwfranke/Instagram

U jednom od prvih videa, Čad je pročitao dnevnički zapis pod naslovom „Poziv sa mamom, 22. januar 2023. godine“. U njemu je opisao svoj dan: odlazak u crkvu sa cimerima, igranje Mario Karta, pripremanje jela i razgovor sa majkom. „Razgovarali smo dva sata o uklanjanju pohote. Malo je komplikovanije nego što sam mislio“, pročitao je Čad.

Dnevnik je uključivao i ciljeve za narednu nedelju, od proučavanja Svetog pisma, beleški, posla, završavanja finansijske knjige, pa do kuvanja. „Želim da bude jasno, nije sve bilo loše proučavanje Svetog pisma, kuvanje i razgovor sa mamom, nije loše“, naglasio je.

Rubi Franki Foto: YouTube/COURT TV

U sledećem videu, Čad je podelio još jedan zapis u kome je govorio o izazovima kontrole pohote dok je radio kao spasilac. „Na bazenu stalno posmatram izbore ljudi i imam dve prilike: da osećam saosećanje ili pohotu. Teško je osloboditi se pohote nakon što sam je hranio ceo život. Ali vežbam i želim da postanem disciplinovan i principijelan čovek“, zapisao je.

Rubi Frenki je 2015. godine postala poznata na YouTube-u sa kanalom 8 Passengers, gde je delila živote svoje dece Šari, Čada, Ebi, Džuli, Rasela i Iv i prikupila više od dva miliona pratilaca. Godine 2022. radila je sa kontroverznom terapeutkinjom Jodi Hildbrandt, vodeći podkast i Instagram nalog „Moms of Truth“, gde su delile ekstremne stavove o roditeljstvu i disciplini.

Nakon što se razvela od supruga Kevina, Rubi je često ostavljala svoje tinejdžerke Ebi i Džuli same kod kuće, što je dovelo do policijskih intervencija i, konačno, hapšenja zbog teškog zlostavljanja dece. Čad i njegova braća i sestre dobili su starateljstvo od oca, Kevin Frenki.

U februaru 2025. godine, Čad, Kevin i Šari govorili su u Hulu dokumentarcu „Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke“. U jesen 2025. Čad je najavio i da se oženio Kamrin Anderson. Na Instagramu je napisao: „Sada je gospođa Frenki… molite se za nju. Ove nedelje ću podeliti sve detalje naše prelepe svadbe!“