Slušaj vest

Arabela Del Buso, bivša devojka zvezde ragnija Džoša Rejnoldsa, priznala je da mu je poslala lažni ultrazvuk da bi mu se „osvetila“.

Del Buso, pravog imena Dona Preusker, bila je optužena od strane Rejnoldsa da je simulirala tri trudnoće. U intervjuu za emisiju 60 Minutes na mreži Nine, konačno je priznala da ultrazvuk treće trudnoće nije bio stvaran, dodajući da je to učinila „jer je bila zlobna“.

Nakon jednog noćnog izlaska, Del Buso je Rejnoldsu poslala poruku: „Imamo problem“, navodeći da je trudna sa blizancima.

Arabela del Buso Foto: Prinscreen/YouTube/60MinutesAustralia

Rejnolds je ispričao:

„Ne poznajem ovu devojku dobro, ali oduvek sam želeo decu. Zašto da ne pokušamo i da to rešimo?“

Međutim, ubrzo su se pojavili crveni signali: odbijala je da mu pokaže ultrazvuke i nije dozvoljavala da prisustvuje lekarskim pregledima.

„Ono što me je stvarno povredilo je što je svaki ultrazvuk bio opravdan izgovorom,“ rekao je Rejnolds

Foto: Prinscreen/YouTube/60MinutesAustralia

Del Buso je priznala da je ultrazvuk treće trudnoće

Kontroverze i medijska pažnja

Del Buso je tvrdila da je prekinula treću trudnoću, iako bi tada već bila više od šest meseci trudna. Rejnolds je bio optužen za napad nad njom, ali su optužbe odbačene.

On je priznao da video-snimak na kojem viče na nju prikazuje „moj najgori trenutak“:

„Ne volim tu sliku. Te 28 sekundi nikada neću moći da povratim. Teško mi je da gledam, to nije način na koji sam odrastao. Mrzim da gledam tog čoveka. Nikada više ne želim da budem ta osoba.“

Foto: Prinscreen/YouTube/60MinutesAustralia

Osjećaj viktimizacije i ranije kontroverze

Del Buso je rekla da je osećala da je mediji krive za kraj veze:

„Sa naslovima, ljudi misle da sam psihopata, svi misle da sam luda.“

Prethodni partneri i prijatelji tvrdili su da je Arabela više puta tvrdila da joj je majka umrla, bar tri puta, i tražila novac za pogreb.

Osuđena na zatvor i novčanu kaznu

Nakon skandala, Del Buso se 2020. pojavila u australijskom SAS reality showu, ali je napustila program nakon intervjua.

Kasnije, 2024. godine, osuđena je na 20 meseci zatvora zbog krađe iz dve ordinacije u Australiji, gde je radila kao recepcionerka i prisvojila ukupno 52.000 dolara. Nakon žalbe i emotivnog pisma sudiji, kazna joj je skraćena na pet meseci, a iza rešetaka provela je nekoliko meseci, oslobođena u julu 2024.

Novi početak