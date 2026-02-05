Slušaj vest

Majka dvoje dece Džastina Meklelan (38) zamalo je izgubila život zbog navike koju mnogi smatraju bezopasnom – godinama nije išla u toalet tokom posla, jer je radila iscrpljujuće smene i stalno je bila „preopterećena“. Rezultat je bila teška infekcija bubrega koja se proširila na krv i izazvala sepsu, stanje koje može biti fatalno.

Prvi simptomi su se pojavili tokom odmora u Turskoj, u letovalištu Didim, prošlog jula. Dok se sunčala pored bazena, Džastina je osetila jak bol u stomaku, ali je u početku pomislila da je u pitanju zatvor ili sunčanica.

Tresla se na 40 stepeni – nastala je drama

Kada je ušla unutra da legne, njeno stanje se iznenada pogoršalo. Iako joj je temperatura bila oko 40 stepeni, počela je nekontrolisano da se trese, a zatim i da ima grčeve.

Njen suprug, biznismen Frejzer Meklelan (39), shvatio je da je situacija ozbiljna i odmah je potražio pomoć. Džastina je hitno prevezena u bolnicu, gde su joj lekari dijagnostikovali infekciju bubrega i sepsu.

Priključena joj je intravenska infuzija i dati su joj jaki antibiotici. Srceparajući snimak iz bolnice prikazuje Justinu kako leži ispod čaršava, zubi joj cvokoću od groznice.

„Razbolela sam se jer nisam išla u toalet“

– „Razbolela sam se jer sam stalno radila i nisam redovno išla u toalet. Nisam mokrila koliko je trebalo, infekcija je otišla na bubrege, a zatim u krv. Dobila sam sepsu. Bilo je neverovatno strašno“, rekla je Justina, koja živi u Pejliju, u Škotskoj.

Provela je četiri dana u bolnici, a nakon što je otpuštena kući, dobila je sedmodnevnu terapiju antibioticima. Kaže da joj je brza reakcija lekara spasila život.

Godinama je radila 12 sati dnevno bez pauze

Justina je vlasnica salona lepote „Be Pretty“ i priznaje da je godinama radila bez prestanka. Klijenti su dolazili jedan za drugim, a pauze su bile luksuz.

– „Radila sam 12 sati dnevno. Leđa su mi bila uništena, bila sam stalno iscrpljena, ali sam izdržala jer se to očekuje od frizera“, rekla je.

Dodala je da industrija lepote ima kulturu u kojoj ste uspešni samo ako ste stalno zauzeti i dostupni u svako doba dana.

– „Učili su nas da morate da radite do sedam uveče ako vas klijent zamoli. Ta filozofija 'devojke šefice' može vas ubiti ako ne slušate svoje telo“, upozorila je.

Majka i sestra su u panici kupile karte za Tursku.

Stanje se pogoršavalo iz sata u sat. Sledećeg jutra, Justina se nije mogla pomeriti, a temperatura joj je bila sve viša i viša.

– „Moja majka i sestra su odmah kupile karte jer su se plašile da me neće videti živu“, priznaje.

Lekari su joj rekli da ima dve ozbiljne infekcije istovremeno – jednu u bubrezima, a drugu u krvi.

Život se promenio posle užasa

Šest meseci nakon dramatičnog iskustva, Justina je odlučila da drastično smanji svoje radno vreme i posveti se porodici.

– „Shvatila sam da moja deca gube majku zbog salona. Paradoksalno, danas sam zahvalna što se to dogodilo – jer bih inače nastavila na isti način“, kaže ona.

Njena poruka svima koji rade bez pauze je jasna:

– „Usporite. Budite dobri u jednoj stvari, ne pokušavajte da uradite sve. Ako pokušate sve – na kraju niste dobri ni u čemu.“

