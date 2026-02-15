Slušaj vest

Odrasla je u porodici sa sedmero djece. Škola se za nju završila nakon četvrtog razreda, jer je, kako kaže, otac odlučio da joj više od toga ne treba, njiva i ovce su bile njen “fakultet”.

Ljubica Brkić Šabić iz Prijedora je dala ispovest o svojoj životnoj priči.

- Moje detinjstvo je bilo teško, nikoga život nije ni mazio ni pazio, bilo je rada na njivi, čuvanje krava i ovaca i sve ostalo što se radilo na selu - rekla je Ljuba.

U kući ih je bilo sedmoro i uvek se moralo raditi, imali su pravu malu farmu sa dosta životinja.

- Morala sam da naučim da kuvam sa 7 godina - dodala je Ljuba.

Ipak, kako kaže, morala je da radi i ostale tradicionalno muške poslove, u njenoj porodici se nije gledao pol i svi su radili sve i bili skromni kao porodica a deca su radila sve što su im roditelji govorili. Smatra da je bilo mnogo drugačije kako je ona odrastala i kako sada odrastaju deca.

Foto: Kurir Televizija

Bila je odlučna da se bori i ne odustaje

– Kada sam kasnije otišla u Zagreb, završila sam osnovnu školu u večernjoj školi, jer u Hrvatskoj ne možeš biti ni čistačica bez škole – priča.

To je uradila kada je već uveliko imala 18. godina. Iako ranije nisu želeli da nastavi školovanje, kada ih je obavestila da ona ipak želi da se vrati u školu rekla je da su njeni roditelji bili srećni zbog nje. Najteži predmet joj je bio hrvatski jezik.

U glavnom gradu Hrvatske provela je deset godina. Njen prvi posao je bio konobarisanje u kafiću, bez mobilnog telefona i bez GPS-a, ali sa snagom da preživi sve. I preživela je. Nije se tamo zadržala, ali joj je ostao kao važna stanica.

Kaže da joj se Zagreb nije svideo jer je navikla na život na selu, opisala je glavni grad hrvatske kao "hladan".

U Nemačku je došla 2013. godine, tada je napustila bivšeg supruga i povela svoju decu. Iste godine je upoznala i svog novog supruga sa kojim je već 12 godina u braku. Kako kaže, upoznali su se preko fejsbuka.

- On je došao u Zagreb i to je odmah bilo to, ja sam njega dočekala sa jagnjetinom i pitom krompirušom - rekla je Ljuba.

Odmah ga je upoznala sa celom familijom. Kako kaže LJuba, kasnije je posećivala i ona njega i tako ostvarila želju svojoj deci da putuju u Nemačku.

Tada je odlučila da za nju kreće novi život.

- Muž je malo stariji od mene a ja sam mu četvrta žena, rekla sam mu da ću videti gde je problem, da li je u njima ili u tebi - priseća se LJuba.

Ipak, smatra da u njemu nije bilo nikakvog problema, misli da se samo nije lepo poklopio sa svojim bivšim ženama i bila je ponosna da bude njegova žena.

- Stariji je od mene 17-18 godina, ali nije to neka razlika kada se ljudi vole - objasnila je za youtube kanal "Auslenderi".

Foto: Kurir Televizija

Naučila je da peva dok je čuvala stoku

Ipak to joj nije bio problem ni u jednom trenutku, imala je sličnu razliku u godinama i sa bivšim mužem.

Njena deca su za mesec dana naučila nemački i već ga perfektno pričaju, ali ni Ljuba ne zaostaje za njima. Kada je stigla u Nemačku radila je kao čistačica i rekla je da joj se to najviše svidelo od svih poslova koje je obavljala, između ostalog radila je i u kuhinji i u restoranu. Kada je operisala kičmu dobila je otkaz jer nije više bila sposobna da dobije ugovor za stalno. Ipak, ona je nastavila svoju borbu.

Ljuba je ipak našla restoran koji ju je zaposlio, pored toga se trenutno bavi i pevanjem.

- Moj muž je oduvek bio muzičar, imao je sve muzičke instrumente pa sam i ja pomislila zašto ne bih i ja - rekla je.

Ranije je pevala samo kada je čuvala ovce i krave, još tada je morala da nauči sve pesme napamet jer nisu imali nikakvu elektroniku.

– Mikrofon me izleči od umora. Kad stanem pred ljude, trema me drži dok ne vidim prve osmehe, a onda sve ide samo – kaže Ljuba.

Kurir.rs/Auslenderi