Policija istražuje mogućnost da je Kristofer Revak, tehničar hitne pomoći (EMT) koji je izvršio samoubistvo nakon što je optužen za ubistvo, zapravo bio serijski ubica. Nedavno je Revak povezan sa još jednim ubistvom, a šerif okruga Daglas Kris Degasi sumnja da možda ima još žrtava.

– Imamo posla sa mogućim serijskim ubicom. Tokom dana je činio dobra dela, pomagao ljudima i spasavao ih, ali je Kris Revak imao i mračnu stranu, rekao je Degasi za KY3.

Izvršio samoubistvo

Revak je izvršio samoubistvo u zatvoru 2009. godine, dan nakon hapšenja i optužbe za ubistvo Rene Vilijams, koja je nestala 2007. godine nakon što je završila smenu u baru gde je navodno viđena te noći. Njeno telo nikada nije pronađeno.

Šerif Degasi je u utorak objavio na Fejsbuku da je Revak takođe identifikovan kao ubica Deidre Harm, 19 godina nakon njenog ubistva u Viskonsinu.

Policija je primila prijavu o Harminom nestanku 11. juna 2006. godine. Njen prijatelj je prijavio da je poslednji put viđena u baru, a pet meseci kasnije, lovci su pronašli njene ostatke u šumovitom području, prema rečima okružnog tužioca okruga Vud, Džonatana E. Barneta.

„Smatram da je ovaj slučaj zatvoren.“ „Verujem da sam imao dovoljno dokaza da podignem optužnicu i, ako je Revak živ, da dobijem suđenje“, rekao je Barnet.

Revak je takođe bio osoba od interesa za nestanak televizijske voditeljke iz Ajove, Džodi Hajzentrut, 1995. godine. Degasi kaže da je Revak u to vreme živeo blizu mesta zločina i bio u vezi sa devojkom koja je živela „iza ugla“ od žrtve.

Lični život i karakter

Revak je bio u braku sa Džoanom Revak od decembra 2006. godine, oboje su radili kao bolničari i imali su decu. Džoanino svedočenje i iskazi srednjoškolskih prijatelja ukazuju na to da je Revak postajao agresivniji nakon pića i da je bio nasilan kada su ga žene odbijale.

Barnet je rekao da bi dokazi bili dovoljni da se Revak optuži da je živ. „Smatram da je slučaj zatvoren, ali nažalost, bez mogućnosti da se ide na suđenje“, napisao je okružni tužilac.

Porodica i posledice

Kris Degasi veruje da je Revak odgovoran za još ubistava:

- Kada sam radio na slučaju Renea Vilijamsa, nisam mislio da je ovo bilo prvo ubistvo koje je počinio - izjavio je.

Porodica Deidre Harm ističe da žive sa bolom, ali da je njihova odluka da se sećaju svoje ćerke i njene priče:

- Svakog dana živimo sa tugom zbog njenog gubitka, ali i odlučni da održimo sećanje na nju - da izgovorimo njeno ime, da podelimo njenu priču i podsetimo svet da je njen život imao smisao - rekli su Skot i Vegas Harm.

