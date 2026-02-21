Slušaj vest

Jedan čovek je na društvenoj mreži "reddit" pitao ljude da li je napravio pravu odluku zbog toga što je izbacio svoju ženu iz kuće nakon što je ošamarila njegovu majku. Njegova ispovest je bila podeljena na TikTok kanalu "vancetirizida" i mnogi gledatolji su imali različita mišljenja i perspektive.

- Moja situacija je krenula nizbrdo za nedelju dana i ne znam gde drugde da se obratim. Treba mi da znam da li sam pogrešio. Možda mi treba potvrda jer je život trenutno užasan. Moja žena i ja smo zajedno 8 godina i ona je pre dva meseca rodila našu prvu bebu. Do trenutka kada je moja žena zatrudnela, moja mama ju je volela. Nisam siguran šta nije u redu sa mojom mamom ili zašto se to promenilo, ali nakon što je moja žena zatrudnela, moja mama je počela da se vezuje za mene i počela je da izbegava moju ženu po svaku cenu. Svima je rekla da nije uzbuđena zbog trudnoće. Zapretio sam da ću prekinuti kontakt sa njom kada je moja žena bila u sedmom mesecu trudnoće i nakon toga se uglavnom opametila i prestala da bude tako zla. Komentari su prestali iako se i dalje lepila za mene - rekao je čovek prisećajući se kako je sve počelo.

Njegova majka i žena su bile u dobrim odnosima sve dok nije došlo do trudnoće, tada se sve promenilo.

Može se reći da je njegova žena trpela torturu i verbalno nasilje mesecima pre nego što je došlo do ovog događaja koji je promenio sve. Muž je to video ali nije radio na tome da poboljša odnose.

- Sada, pre nedelju dana, moja mama, moja sestra, muž moje sestre i ćerka moje sestre došli su na večeru. Ja sam pripremio obrok. Pre nego što je moja žena mogla bilo šta da jede, naša ćerka je postala nervozna pa se moja žena izvinila da nahrani bebu i uspava je. Mislio sam da sam pripremio dovoljno, ali očigledno ne jer je moja nećaka i dalje bila gladna. Izvinio sam se i rekao joj da nisam napravio više i ponudio joj krekere, dok sam stavljao porciju moje žene u frižider. Posle toga, izašao sam sa mužem moje sestre da popušim cigaretu i ćaskam - nastavio je.

Ipak, u svojoj ispovesti je naglasio da je njegova nećaka baš porasla i da on nije to očekivao jer se sećao nje kao deteta i da zbog toga verovatno nije pripremio još hrane.

"Izgleda da možeš da preskočiš obrok"

- Nisam ništa mislio o tome, ali onda čujem viku iznutra. Kada sam ušao, moja žena i moja mama su se drale jedna na drugu. Očigledno je moja mama dala mojoj nećaki porciju hrane moje žene. Dok sam ulazio, čuo sam moju mamu kako kaže "izgleda da možeš da preskočiš obrok" i video sam kako je udarila moju ženu po stomaku. Čim sam se spremio da uđem, moja žena se zamahnula i udarila moju majku šakom u lice i oborila je - dodao je.

Kako je naveo u svojoj ispovesti, čim je video da se ovo dešava počeo je da viče "prestanite" ali bilo je prekasno, emocije su bile previsoke i niko nije obraćao pažnju na njega.

- Cela kuća je utihnula osim moje mame koja je plakala i držala se za lice. Kažem svima "izlazite napolje". Odmah su svi krenuli da odlaze, a moja žena se okrenula prema pultu i naslonila se rukama na pult i licem nadole, zatvorenih očiju. Pogledao sam moju ženu i rekao "i ti, idi, odmah". Ona je rekla "stvarno?". U tom trenutku je i zaplakala. Ja sam samo rekao "da". Ona ja tada spakovala svoje i bebine stvari i otišla - rekao je ispovedač.

Autori TikToka su primetili da ovo nije nimalo laka situacija i pokušali su da pronađu pravi odgovor na ovaj zakomplikovan događaj, neke od sugestija su bile da on ode iz prostora ili da izbaci samo majku,

Komentari na videu su pokazali da većina gledalaca misli da ovaj čovek nije postupio pravilno i smatraju da je mogao to mnogo bolje da reši.

