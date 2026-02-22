Slušaj vest

Bračni par Čejs Džonson (36) i Ben Birn (48) iz Kalifornije u SAD veruje da im je njihov pas spasio živote nakon što je, kako se čini, uspeo da otkrije prisutnost raka u njihovim telima. Primetili su da je njihov mešanac labradora, imena Keto, počeo da se ponaša vrlo neobično, ali nisu mogli ni da naslute da je to povezano s njihovim zdravstvenim problemima sve dok nisu otkrili šokantnu vezu, piše LADbible. Neverovatno je da se to dogodilo čak dva puta, prvo s Benom, a zatim i sa Čejs.

Foto: Printscreen/ Facebook/ Cleveland Clinic

Druga kojoj je dijagnostikovana bolest bila je Čejs, koja je otkrila da je njihov ljubimac postao napet i počeo da cvili kad god bi bio u njenoj blizini u januaru 2021. godine.

"Keto je prilično miran pas, nikada nije nervozan i uvek je opušten. Nekoliko nedelja pre nego što sam pronašla kvržicu, pratio me po kući, nervozno hodao po sobi cvileći i postao je stvarno anksiozan. Pokušavali smo da shvatimo šta se događa", ispričala je Čejs. Ubrzo nakon što je takvo ponašanje počelo, sve je došlo na svoje mesto.

Čejs je ispričala kako se pas nekoliko nedelja kasnije jako uznemirio i gurnuo joj njuškom levu dojku, što ju je zabolelo. Kada je opipala to mesto, otkrila je kvržicu za koju se kasnije ispostavilo da je trostruko negativni rak dojke, agresivan oblik karcinoma koji je zahtevao hemoterapiju, radioterapiju, lumpektomiju i uklanjanje limfnih čvorova. "Da on to nije učinio, ne bih je pronašla", rekla je Čejs.

Foto: Printscreen/ Facebook/ Cleveland Clinic

Šokantno, onkološkinja je rekla Čejs da možda ne bi preživela da nije otišla lekaru u tom trenutku. Iako se kaže da grom nikada ne udara dva puta na isto mesto, u njihovom domu se desilo upravo to. Ben je, naime, bio prva osoba koju je Keto upozorio pokazujući potpuno iste znakove ponašanja. Ispostavilo se da je Ben imao rak debelog creva, zbog čega je Čejs odmah znala da ih njihov pas po drugi put upozorava da nešto nije u redu.

"Keto je oduvek bio moja mala senka, jako smo povezani. Prethodno je Keto već upozorio Bena na činjenicu da ima rak, pa kad je ponovo postao nervozan, znali smo da upozorava jednog od nas. Moj suprug je upravo imao uredan nalaz, tako da smo znali da sam u pitanju ja", objasnila je Čejs. Ovo neverovatno iskustvo samo je učvrstilo njihovu vezu s ljubimcem, kog sada s pravom smatraju članom porodice koji im je bukvalno spasio živote.

Čejs trenutno učestvuje u kliničkom ispitivanju vakcine protiv raka dojke na klinici u Klivlendu, čiji je cilj da spreči ponovnu pojavu bolesti. Deo je tima u prvoj fazi ispitivanja, a nada se da će istraživanje doneti nove spoznaje o alternativnim metodama lečenja za ovu vrstu karcinoma.

Video: Rak pluća iz dana u dan odnosi sve više života