Više od stotinu žena optužilo je pokojnog bivšeg vlasnika "Harrodsa", Mohameda Al Fajeda, za silovanje i seksualne napade, a žrtve sada tvrde da ih je pregledao kao "meso". U detaljima koje prenosi Daily Mail navode kako ih je terao na "temeljne preglede dojki", kao i na intimne testove pre nego što im je bilo dozvoljeno da rade u njegovoj blizini.

Švedska asistentkinja bivšeg vlasnika "Harrodsa", Kristina Svenson, rekla je policiji da bi je ostavio samu satima pre nego što bi došao i pokušao da je napadne, smejući se tokom toga. Druga žrtva je rekla kako joj je bilo naređeno da se podvrgne invazivnim medicinskim pregledima, uključujući testove karlice i HIV-a, a rezultati su predati direktno robnoj kući. Njen lični život detaljno je opisan u izveštaju za koji njeni advokati kažu da je korišćen za "naoružavanje silovatelja".

Kristina Svenson Foto: JOEL SAGET / AFP / Profimedia

Žrtve ga upoređuju s američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom. Al Fajed bio je vlasnik "Harrodsa", pariskog "Ritza" i luksuznih jahti, ali bio je u centru mračne mreže navodnog zlostavljanja, kažu francuski advokati. Francuske vlasti su prošle godine započele istragu pokojnog egipatskog preduzetnika, koji je preminuo 2023. u 94. godine, i njegovog brata Salaha Al Fajeda, koji je preminuo 2010. godine, zbog navoda o ogromnom sistemu trgovine ljudima u svrhu seksualnog zlostavljanja na francuskom tlu.

"Svaki put kad sam srela Mohameda Al Fajeda, on je pokušao da me napadne", rekla je Svenson francuskoj policiji o svojim dvogodišnjim radnim danima u "Ritzu". Njegovi navodni zločini prvi put su izašli na videlo u istrazi BBC-a u septembru 2024. godine. Tada ga je nekoliko mladih žena koje su radile za njega optužilo za silovanje i seksualni napad. Britanska policija rekla je novinarima da su se do sada javile 154 žrtve koje su rekle da ih je zlostavljao.

Rejčel Lou Foto: JOEL SAGET / AFP / Profimedia

Žrtve su bile frustrirane načinom na koji se londonska policija nosila s navodnim zločinima, te se istraga protezala više od 35 godina. Zato su se neke žrtve obratile Francuskoj u nadi da će pronaći pravdu. "U Engleskoj ignorišu trgovinu ljudima... samo žele da se sve vrti oko Al Fajeda i 'Harrodsa'", rekla je Rejčel Lou, bivša zaposlena Al Fajeda. "Francusku istragu vodi jedinica specijalizovana za trgovinu ljudima. Olakšanje je što se naši slučajevi zapravo prepoznaju kao trgovina ljudima", dodala je.

Priča bivše zaposlene

Ona je imala 23 godine kada su je poslali na jahtu Salaha Al Fajeda na francuskoj rivijeri. Rekla je kako ju je Mohamed prvi put uočio 1993, dok je radila kao prodavačica u "Harrodsu". Nakon toga su je uključili u program obuke za menadžere, koji je zahtevao da se podvrgne lekarskom pregledu kod doktora s Harli Strita pre nego što je zaposlena u kabinetu predsednika uprave 1994. godine. Lekarski pregled izgledao je drugačije od onih na koje je bila navikla, s pregledom karlice, "temeljnim pregledom dojki" i testovima na HIV.

Foto: Phil Loftus / Film Stills / Profimedia

Njeni rezultati nisu bili poverljivi. Izveštaj je predat "Harrodsu" i opisivao je Louin lični život: razdvajanje roditelja dok je bila mlada, otac je živeo u Sjedinjenim Državama, te smrt majke i bake. Takođe je bilo napomenuto da je uzimala kontraceptivne pilule, imala dečka i bila u "izuzetnom" zdravstvenom stanju. "Doktorka je poslala poverljive informacije kako bi naoružala silovatelja. Te mlade žene bile su kao meso i hteli su da znaju da li su sposobne za konzumaciju", rekle su francuske advokatice o slučaju.

Mohamed Al Fajed Foto: Andre Camara / News Licensing / Profimedia

Potom su se dogovarali susreti između Lou i Salaha Al Fajeda u njegovom domu u blještavom londonskom Park Lejnu, gde je, kako je Lou rekla, bila drogirana "mešavinom kreka i kokaina". Zatim joj je ponuđen posao njegove asistentkinje u Francuskoj, a tamo je poslata privatnim avionom. "Odbila sam dalje drogu i, budući da više nije navaljivao, mislila sam da je u redu. Nisam imala razloga da ne verujem ovom čoveku... ovo mi je bio prvi posao nakon fakulteta", rekla je Lou.

Foto: Profimedia

Pasoš joj je bio oduzet kad je stigla do njegove jahte, a kada je došla, shvatila je da ništa nije izgledalo kao da počinje da radi posao za koji se prijavila. "Mislila sam da bi trebalo da podnosim papire, dogovaram se, organizujem kancelarijski posao. Nije bilo kancelarije, normalnog radnog vremena, slobodnog vremena. Očekivalo se da samo budem s njim", rekla je. Kad je uspela da nazove svog dečka, koji je radio u "Harrodsu", dobio je otkaz. Jedne noći Lou se probudila i zatekla Salaha u svom krevetu, tvrdeći da je usamljen, rekla je. "Poludela sam i ostatak noći bila sam budna, samo sam ležala prestravljena. Nisam znala šta će da mi uradi... nisam se osećala sigurno", nastavila je.

Foto: Andre Camara / News Licensing / Profimedia

Ona je pobegla letom kada je Salah uzeo gliser s jednom sobom i odlučio da je provoza italijanskom obalom, što ona nije shvatila kao dobar znak. Kada je uspela da pobegne kući, decenijama je potiskivala sve čemu je svedočila, dok se druge žrtve nisu oglasile protiv Al Fajeda 2024, tada se predomislila. "Kako mogu da ćutim? Mora da postoji cena za ono što su počinitelji učinili. Jer ako ostanu nekažnjeni, to ohrabruje sledećeg muškarca. Ako mi žene ne progovorimo, postajemo saučesnice u sopstvenom ugnjetavanju... moćni muškarci nikada neće promeniti sistem koji im koristi."

Foto: James McCauley / Capital pictures / Profimedia

Asistentkinja nakon Dodijeve smrti

Šveđanka Kristina stigla je u Francusku 1993. godine, a agencija za privremeno zapošljavanje smestila ju je 1998. u "Ritz", tada u vlasništvu Mohameda Al Fajeda, kao njegovu asistenticu. Tada je imala 30 godina, a trebalo je da mu pomogne u upravljanju poslovima nakon smrti sina Dodija, koji je u saobraćajnoj nesreći u Parizu poginuo s princezom Dajanom. Rekla je kako su je tokom razgovora za posao ispitivali o izgledu i ličnoj pozadini, ističući da je ona "pljunuta" Al Fajedova supruga.

Mohamed Al Fajed i Ketrin Džekins Foto: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Zatim su je poslali na razgovor kod njega, a ona je naivno ponela svoju radnu biografiju. Svenson je rekla da je satima bila sama u sobi bez ikakvih uputstava, sve dok on konačno nije stigao i dok je ona trpela seksualni napad i pokušaj silovanja tokom kojih bi se on - "smejao". "Nadala sam se da će s vremenom shvatiti da nisam zainteresovana za njega i da će me shvatiti ozbiljno. Bila sam strankinja, bez porodice ili mreže u zemlji, bez znanja francuskog radnog prava i bez ikoga na koga bih mogla finansijski da se oslonim ako dam otkaz", rekla je.

Foto: Steve Finn / Capital pictures / Profimedia

Uprkos tome što su obojica preminuli, žrtve se nadaju da će istražitelji i dalje moći da pronađu ko je omogućio mrežu trgovine ljudima. "Ritz" i "Harrods" odlučno su rekli da će učestvovati u svim daljim istragama i da su na strani žrtava.

