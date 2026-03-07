Slušaj vest

Španac Migel Haramiljo, stand-up komičar i producent došao je u Srbiju zbog posla, a na jednom festivalu u Beograd upoznao je Kruševljanku Galu Živković, koja je tada studirala u Beogradu.

Migel je rođen u Sevilji, u Srbiju je stigao slučajno pre 14 godina, a sudbinski susret sa jednom Kruševljankom zauvek mu je promenio život. Postao je srpski zet, a ljubav sa lepom Galom krunisao je crkvenim venčanjem u Kruševcu, za koji danas govori da je njegov rodni grad.

Kako je rekao, odmah je zavoleo Srbiju i odlučio da tu dočeka svju penziju.

- Stavio sam prst na mapu i rekao tu ću da dođem, i videću šta će biti. I kad sam stigao u Srbiju počeo sam da živim potpuno novi život i zacrtao sebi da ću ovde da ostarim. Najviše su mi se dopali ljudi i ta činjenica koliko su otvoreni za priču i ljubazni i odmah te prihvate kao jednog od njihovih i sa velikim srcem mogu da kažem da sam Srbin - rekao je Migel za Prvu.

Foto: Prva

Koliko je zavoleo našu zemlju, kulturu i običaje govori činjenica da će prihvatiti našu pravoslavnu veru.

- Moram da napomenem da smo mi i Španci dosta slični, a u drugu ruku smo dosta i različiti, ali smatram da smo mi otvoreniji ljudi i veći domaćini od njih.

Migelu je bila interesantna činjenica koliko su ljudi u stanju da na prvu loptu otvore vrata svog doma i da prime čak i nepoznate ljude u svoju kuću i da ih usluže - objasnila je Gala.

Foto: screenshot Happy TV

Međutim, ima nekoliko stvari koje mu je bilo teško da razume.

- Mnogo mi je bilo teško da se naviknem na saobraćaj, i sve stvari koje se tiču sujeverja su bile mnogo šokantne u nekom trenutku - nastavio je.

Voli Beograd, ali Kruševac za njega ima posebno mesto u njegovom srcu.

- U Beogradu nema ovakve tišine i ovog zvuka cvrkuta ptica - ljudi su svakako fantastični ali ako bih morao da biram uvek bih se vratio u Kruševac upravo zbog mira - objasnio je Migel.

Foto: Prva

Nije ni slutio da će mu Kruševac i Srbija ponuditi više od posla za kojim je tragao, a ono što je najbitnije naša zemlja je dobila najboljeg ambasadora u svetu - srpskog zeta, jednog zadovoljnog Španca kog je život poslao baš u carski grad Kruševac i jednu malenu zemlju - Srbiju.

Kruševac lepši od Maldiva

Kako je rekao, pre 15 godina nije zamišljao ovakav život, ali je ispao bolji jer sada živi svoj život iz snova.

"Ne pravim planove, jer je život nepredvidiv. To je kao odmor – možeš da odeš na Maldive i ne odmoriš se, ja sam recimo proveo u Kruševcu 10 dana i odmorio se. Kruševac je lepši od Maldiva, sad imamo i Moravski koridor, tu smo za 2,5 sata dok do Maldiva treba 15 sati. Imamo lokalni bazen u Kruševcu, uzmem kaficu i laganica. Ništa drugo ti ne fali kad si sam sa sobom srećan. Ja znam da uživam u malim stvarima", objasnio je Migel.

Obožava srpsku muziku

Da se ovaj muškarac iz Sevilje u potpunosti uklopio u srpski mentalitet, govori činjenica da voli šljivovicu, kafanu i srpske narodnjaka.

"Srpska muzika? To mora da te udara u srce direktno prvi put kad čuješ, nema druge. Flamenko je prelep, ali srpske pesme su opevale sve. Delim ih u dve grupe - srećne (umirem sa tobom) i tužne (umirem bez tebe). Svaki životni događaj je opevan", rekao je i otkrio da su mu "Oči jedne žene" i "Igrale se delije" omiljene.

Kad pogodi u žicu, kaže, odmah se skače na sto jer ne može drugačije, a otkriva da mu se "desilo i razbijanje čaša".

"Idem u kafanu ali ne koliko je trebalo", dodao je, a onda održao i kraću lekciju iz kafanske kulture – moraš da znaš kad ustaneš, kad znaš pesmu, a kad da sedneš, popiješ piće, meziš da te "ne uhvati", objasnio je Migel.

Kurir.rs/Prva