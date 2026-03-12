Slušaj vest

Kada je skejtbord Gejba Poaroa naleteo na nešto na putu dok se kretao brzinom od skoro 50 kilometara na sat, usledio je pad koji mu je promenio život.

Tada dvadesetogodišnji mladić odleteo je skoro dva metra u vazduh i glavom udario u asfalt. U tom trenutku nije nosio zaštitnu kacigu.

Prijatelj opisao dramatičan trenutak

Njegov prijatelj Džon Majkl, koji je bio prisutan u trenutku nesreće, opisao je koliko je situacija bila zastrašujuća.

„Ležao je bez svesti na zemlji. Oči su mu bile zatvorene, a mi smo se molili za njega. Govorili smo: ‘Gejb, živećeš. Nećeš umreti. Živećeš, nećeš umreti.’ Samo smo to ponavljali iznova“, rekao je.

Tvrdi da je čuo molitve

Iako je bio bez svesti, Gejb kaže da je bio svestan molitvi koje su njegovi prijatelji izgovarali.

„Video sam njegove molitve. I u tom trenutku, koji je bio veoma intenzivan, nisam osećao nikakav strah“, rekao je.

Dodao je da je, pre nego što je stigla hitna pomoć, doživeo neobično iskustvo.

„Dok je hitna pomoć dolazila, iskreno, kao da me je usisala svetlost. Tunel svetlosti me je izvukao odatle“, ispričao je.

Lekari potvrdili tešku povredu mozga, bio je u komi 18 dana

Dok su ga prevozili u bolnicu, njegov prijatelj je pozvao roditelje kako bi im saopštio šta se dogodilo.

Kada je primljen u bolnicu, Gejb je već bio priključen na aparat za disanje.

Dr Forest „Del“ Mur, zamenik načelnika hirurgije, objasnio je težinu povreda.

„Bilo je jasno da je zadobio veoma ozbiljnu povredu glave. Doveden je u traumatsku salu gde smo započeli reanimaciju i utvrdili da ima značajnu traumatsku povredu mozga“, rekao je, prenosi Express US.

On je dodao da su povrede uključivale:

subduralna krvarenja,

ekstravazacijska krvarenja,

kontuzije mozga.

„U takvim situacijama ne možemo mnogo da uradimo osim da obezbedimo da mozak dobija dovoljno kiseonika i potrebnu podršku kako bi pokušao da se oporavi“, objasnio je doktor.

Iskustvo koje tvrdi da je doživeo

U jednom videu na YouTubeu, Gejb je govorio o iskustvu koje je, prema njegovim rečima, imao dok je bio bez svesti.

Ispričao je da se osećao kao da je prenet na potpuno drugo mesto.

„Odmah sam znao da me neka sila povlači ka susretu sa Njim. Bilo je to kao grad ispunjen slavom, svetlošću i ljubavlju. A što sam bio bliže centru tog grada, On je bio tamo i čekao me. Kada sam ga video, sve se promenilo“, rekao je.

Lekari su strahovali za njegov oporavak

Dok je Gejb bio u bolnici, njegovo stanje se u jednom trenutku pogoršalo, što je dodatno zabrinulo lekare. Čak i u slučaju da preživi, prognoze nisu bile ohrabrujuće.

Dr Mur je objasnio:

„Kada pacijenta sa traumatskom povredom mozga stavimo u medicinski indukovanu komu, ishodi često nisu dobri. Čak i ako pacijent preživi, velika je verovatnoća da će imati ozbiljna neurološka oštećenja.“

