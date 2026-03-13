Slušaj vest

Porodične napetosti uoči venčanja nisu ništa neobično, ali ponekad upravo takve situacije razotkriju duboke pukotine koje u odnosima postoje godinama. Jedna takva priča nedavno je postala viralna na Reditu, platformi na kojoj korisnici anonimno dele svoje dileme i pitaju druge da li su u određenoj situaciji postupili ispravno ili ne.

Ovog puta javio se muškarac koji tvrdi da je iz kuće koju je kupio za sina izbacio - sina, njegovu verenicu i njene roditelje. Razlog je, kako kaže, bio prilično šokantan: mladi par i njena porodica odlučili su da njega i suprugu uopšte ne žele da pozovu na venčanje.

U objavi je detaljno opisao kako je cela situacija eskalirala.

Kuća koju su kupili sinu

Kako objašnjava, on i supruga kupili su kuću sa četiri spavaće sobe u Pensilvaniji dok je njihov sin još studirao.

"Moja žena i ja kupili smo kuću sa četiri spavaće sobe u Pensilvaniji gde živi naš sin. Mi živimo u Nju Džerziju i putujemo na posao na Menhetn, pa smo mislili da će on imati gde da živi, a mi ćemo moći da ga posećujemo s vremena na vreme i provodimo vreme zajedno", napisao je on.

Otac je bio šokiran kada je saznao za plan Foto: Shuitterstock

Prema njihovom dogovoru, roditelji su plaćali poreze i održavanje kuće, dok je sin pokrivao troškove hrane i režija. Takav aranžman, tvrdi, godinama je funkcionisao bez ikakvih problema.

Trenutak koji je pokrenuo sukob

Sve se promenilo kada je njihov sin upoznao devojku s kojom je ubrzo započeo ozbiljnu vezu. Nakon veridbe ona se uselila kod njega. Prva ozbiljna napetost između dve porodice pojavila se tokom susreta na kojem su se svi prvi put bolje upoznali.

Roditelji su organizovali mali roštilj kako bi se svi opustili i upoznali. Na druženju su bili njihov sin i ćerka, njegova verenica, kao i njeni roditelji i sestre. U jednom trenutku deo gostiju povukao se u kuću na razgovor. Nekoliko minuta kasnije njegova supruga i ćerka izašle su napolje vidno uznemirene. Tek kada su se vratili kući, objasnile su mu šta se zapravo dogodilo.

"Ne žele nas na svadbi"

"Rekle su mi da naš sin i njegova verenica, zajedno s njenom porodicom, nas ne žele na svadbi. Navodno 'nismo njihov tip ljudi' i mogli bismo da ih obrukamo na porodičnom venčanju", napisao je.

Sin je podržao verenicu i njene roditelje Foto: Zoonar/Lasse Kristensen, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Ne verujući u ono što je čuo, odlučio je odmah da pozove sina i proveri o čemu je reč. Tada je, kaže, dobio potvrdu da porodica njegove verenice zaista smatra kako njegova porodica "nije dovoljno dobra" da prisustvuje venčanju.

Poseta kući i neočekivani obrt

Nedelju dana kasnije odlučio je da ode do kuće u Pensilvaniji kako bi sa sinom razgovarao uživo i pokušao da razjasni situaciju. Međutim, tamo ga je dočekalo novo iznenađenje.

"Kada sam stigao, budući tast i tašta bili su u kući zajedno sa verenicom. Izgledalo je kao da su se svi uselili. Rekli su mi da izađem iz njihove kuće", napisao je.

"Imate 30 dana da se iselite"

Tada je, priznaje, izgubio strpljenje.

"Rekao sam im da imaju 30 dana da se isele. Rekao sam sinu da prodajem kuću i da će morati da pronađe drugo mesto za život sa svima njima", objasnio je.

Odmah nakon toga kontaktirao je agenta za nekretnine i stavio kuću na prodaju. Nedugo zatim nazvao ga je sin, potpuno zbunjen.

"Pitao me je zašto prodajem njegovu kuću. Rekao sam mu da sam je ja kupio i da sam ja plaćao poreze. On je tamo živeo praktično besplatno."

Na kraju objave postavio je pitanje zbog kojeg je uopšte odlučio da podeli svoju priču.

"Da li sam ja kreten što sam zauzeo tako tvrd stav? On je moj sin, ali izgleda da su budući tast i tašta preuzeli kontrolu i da mi više ništa ne značimo", zaključio je.

Da li je preterao svojom odlukom? Foto: Profimedia

Internet ima podeljena mišljenja

Objava je brzo privukla veliku pažnju, a komentari su se nizali u hiljadama. Ipak, većina korisnika Redita stala je na njegovu stranu, izražavajući čuđenje zbog ponašanja sina i njegove buduće porodice.

"Kako je tvoj sin mogao da pristane da isključi celu svoju porodicu sa venčanja? I kako je mislio da je kuća njegova kada nije plaćao porez na nju? Toliko pitanja", napisao je jedan korisnik.

Neki su otvoreno izrazili sumnju u namere porodice njegove verenice.

"Iskreno, zvuči kao da su verenica i njena porodica pravi prevaranti. Ko se odmah posle veridbe useli kod potencijalnog zeta i živi na njegov račun, a pritom tvrdi da njegova porodica nije dovoljno dobra?", napisala je jedna korisnica.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da bi otac, uprkos svemu, trebalo da pokuša da zadrži komunikaciju sa sinom.

"Nemoj uništiti odnos sa sinom zbog ove situacije. Možda će mu jednog dana trebati izlaz iz svega ovoga", napisao je jedan korisnik.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

