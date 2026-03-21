Mnogi vernici koji poste barem jednom se nađu u istoj dilemi – šta ako se omrse, slučajno ili svesno? Da li to znači da je post "propao" i da bi ga trebalo prekinuti? Otac Ljuba Ranković objasnio je šta bi vernici trebalo da urade u ovoj situaciji.

Veliki post je u toku i mnogima se, uprkos trudu, desi da pojedu komadić mrsne hrane – iz neznanja ili u trenutku slabosti. To, međutim, ne znači automatski da treba prekinuti post.

U praksi, Srpska pravoslavna crkva jasno pravi razliku između nenamernog i svesnog kršenja posta.

Otac Ljuba Ranković Foto: Printscreen Tiktok/ otac.ljubarankovic

Ako ste se omrsili slučajno

Ako ste prekršili post iz neznanja, na primer, niste znali sastav hrane, post se nastavlja već od sledećeg obroka. Bez panike, bez odustajanja i bez osećaja da je sve izgubljeno.

Sveštenici naglašavaju da je važnije stanje duha nego sama forma posta. Post nije dijeta, već rad na sebi – smirenost, strpljenje i približavanje veri.

Šta ako ste to uradili svesno?

Ako ste se svesno omrsili, savet je pokajanje, razgovor sa duhovnikom i, po potrebi, ispovest. Poruka nije kazna, već povratak i nastavak puta uz veću pažnju.

Naši stari su govorili "Jedem drvo" kako bi umanjili značaj hrane i ne prepustili se uživanju u mrsnom tokom posta.

Najvažnija poruka

"Ako pogrešite u postu, nemojte očajavati – ustanite i nastavite. Nije poenta da ne padnete, nego da naučite da ustanete", poručuje otac Ljuba Ranković.

Cilj posta nije da čovek sebe slomi, već da se izgradi. Bog gleda na nameru i trud, a ne na jednu grešku.

(Kurir.rs/Žena)

