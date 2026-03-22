Kloi pre nekoliko je godina živela u novogradnji u Kentu. Jednog dana, dok je gledala televiziju, postala je uverena da neko živi na tavanu koji se protezao iznad celog gornjeg sprata zgrade. Stalno je primećivala da je otvor za tavan na njenom plafonu otvoren. U početku joj je to bilo neobično, ali nije tome pridavala previše pažnje.

No situacija je s vremenom postala ozbiljnija. Uverena da čuje korake, obratila se prijateljici koja je živela sprat ispod, no ona ju je uveravala da tamo nema nikoga. Razgovarala je i sa susedom, koji je takođe živeo ispod tavana. "Rekao je da ništa nije čuo i da to nije istina", ispričala je Kloi, koja je svoju priču podelila na TikToku.

"Niko mi nije verovao", rekla je. "Ali ne krivim ljude koji su tada bili u mom životu." Kloi se u to vreme već lečila zbog anksioznosti i PTSP-a, zbog čega su njene tvrdnje pripisivane njenom stanju.

Njeni prijatelji smatrali su da "halucinira ili ima psihotičnu epizodu". "Počela sam se pitati nije li to možda ipak istina i trebam li otići kod doktora", prisetila se.

Nakon otprilike dva meseca uzimanja terapije, otvor za tavan ponovno se otvorio, a ona je ugledala muškarca na tavanu. "Gledao me, a ja sam potrčala dole do svoje prijateljice vrišteći i moleći za pomoć", ispričala je. "Ona mi je rekla da se smirim, ali meni je bilo dosta, videla sam ga. Pijem antipsihotike i još ga uvek vidim. Ako je to bilo u mojoj glavi, zašto ga onda i dalje vidim?"

Kloi je pozvala policiju. Policajci su se popeli na tavan i otkrili da je muškarac doista tu živeo, a pronašli su i njegove torbe i rančeve. "U tom trenutku bila sam samo srećna što sam bila u pravu, osećala sam veliko zadovoljstvo", rekla je. Kasnije se ispostavilo da je muškarac bio beskućnik i prijatelj njenog komšije, koji je sve vreme znao istinu i pomagao mu.

