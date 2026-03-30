Žena koja je odrasla u ozloglašenom kultu Children of God (Božja deca) podelila je mučna iskustva kojima je svedočila pre nego što je kao tinejdžerka uspela da pobegne. Spisateljica i rediteljka Beksi Kameron je u nedavnom intervjuu progovorila o svom detinjstvu provedenom u kultu, danas poznatom pod imenom The Family International, otkrivši detalje o izgladnjivanju, zlostavljanju i psihološkoj manipulaciji, piše LADbible.

Počeci u hipi komuni

Njena priča započinje ranih 1970-ih, samo nekoliko godina nakon osnivanja kulta, kada su njeni roditelji odlučili da mu se pridruže. Kameron je objasnila kako je pokret bio "vrlo veliki deo Isusovih fanatika, hipi revolucije". Prisetila se kako su mnogi ljudi u to vreme tražili alternativni način života, "živeći izvan onoga što se dešavalo politički i društveno", što je bio put koji su odabrali i njeni roditelji.

Život podložan hirovima vođe

Kameron je s porodicom živela u komuni u Bromliju, gde su se, kako kaže, "sistemi verovanja menjali s vetrom". "Menjaće se u zavisnosti od tomga kako vođa razmišlja tog dana, šta 'preuzmu' od Boga - i, potencijalno, koliko su postali korumpirani", objasnila je. Takvo okruženje nazvala je "toksičnim i zlostavljačkim" za decu, što je iskusila zajedno sa svojih 11 braće i sestara.

"Bilo je naše 'normalno' odrastati misleći da smo vojnici za Armagedon, i da ćemo imati supermoći, i da ćemo umreti kao tinejdžeri", rekla je Kameron.

Deca kao radna snaga

Deca su, prema njenim rečima, bila glavna radna snaga kulta. Morali su da se brinu o mlađima, da kuvaju obroke i čiste kuće. Uprkos teškom radu, uveravali su ih da će se svet završiti za sedam godina, što je značilo da neće doživeti odraslo doba, pa stoga obrazovanje nije bilo potrebno.

"Takođe nam je rečeno da ćemo razviti te supermoći, što je neverovatno pripovedanje za decu – pomislite, 'vau, život bi sada mogao da bude stvarno užasan, ali čekaj dok se moji laseri ne aktiviraju i ne počnem da raznosim stvari'", dodala je.

Govoreći o metodama kontrole, otkrila je mračnu stranu kulta vezanu za seksualnost: "Toliko devojaka koje su otišle kao tinejdžerke na kraju su se okrenule onome čemu smo bile podučavane – a to je bio seksualni rad. Božja deca postala su ozloglašena sedamdesetih i osamdesetih godina po 'flirty fishingu' – radilo se o zarađivanju novca, u suštini koristeći žene kulta kao seksualne radnice", dodajući da su "orgije i zlostavljanje bili normalni".

Brutalni kampovi i susret koji je sve promenio

U takozvanim "tinejdžerskim kampovima Poslednjeg vremena" deca su bila podvrgnuta teškom psihičkom i fizičkom zlostavljanju. "Sve od izolacije mesecima, do izgladnjivanja do tačke halucinacija, do vežbanja do tačke slomljenih kostiju, do pothranjenosti, do javnih premlaćivanja. Osećalo se kao stvari koje bi radili da slome vojnike u ratu", opisala je autorka, prenosi Index.hr.

Prekretnica se dogodila kada je zajednicu posetio novinar. Kameron se priseća kako je njegova poseta bio "potpuna fasada" i "PR vežba", jer su deca bila obučena kako da odgovaraju na pitanja o svom obrazovanju i dobrobiti.

"Razgovarao je s nama decom kao što nikada pre nismo razgovarali – kao s ljudskim bićima. Pitao nas je šta želimo da budemo kad odrastemo, pitanje koje nam nikada pre nije bilo postavljeno. To je pokrenulo točkove u meni", prisetila se.

Beg i novi život

Ubrzo nakon toga, počela je da se druži s tinejdžerima iz obližnjeg grada i da shvata kakav je život izvan kulta. Kada je otkrivena, bila je izopštena i izbačena na ulicu. Preživljavala je radeći razne poslove, ističući kako je "jedina stvar za koju su me Božja deca pripremila bila da se naradim kao konj".

Nakon godina borbe, uspela je da izgradi svoj život. S vremenom je, uz pratnju, posećivala svoju braću i sestre jednom godišnje, sve dok i oni nisu napustili kult.

