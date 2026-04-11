Na Vaskrs, pravoslavni vernici ne odlaze u crkvu samo na liturgiju, već sa sobom donose i korpice sa ofarbanim jajima, sirom, mesom i drugim jelima pripremljenim za prazničnu trpezu.

Ovi darovi se osvećuju odmah nakon vaskršnje službe, kako bi u domove vernika ušla ne samo radost praznika, već i Božji blagoslov.

Nošenje hrane u crkvu nije samo stari običaj, već deo liturgijske prakse Pravoslavne crkve. Po završetku liturgije, sveštenik izgovara posebnu molitvu blagoslova hrane:

„Gospode Bože naš, Tvorče i Stvoritelju svega, blagoslovi ovaj sir i ova jaja, i sačuvaj nas u Tvojoj dobroti, da ih koristimo u zdravlju i radosti, slaveći Tvoje Vaskrsenje.“

Osvećena hrana ima simboličan značaj – ona nije samo telesna trpeza, već i duhovna snaga, znak Božje prisutnosti i blagoslova u svakodnevnom životu. Jaje, kao simbol novog života i vaskrsenja, posebno se izdvaja u ovom ritualu.

Kada krenete na liturgiju na Uskrs, ponesite sa sobom

nekoliko ofarbanih jaja, posebno crveno – „čuvarkuću“

komad sira ili mesa

malo hleba ili kolača

sveću, kao simbol molitve

Sve što donesete u korpi osvećuje se molitvom, a nakon toga se jede u porodičnom krugu, sa zahvalnošću i radošću.

Osvećena hrana podseća nas da u svemu što radimo i jedemo – ako to činimo sa verom i ljubavlju – možemo prepoznati Božji blagoslov. Zato je važno da se ovakvi običaji ne zaborave, jer povezuju porodicu, narod i veru.