Život piše romane i filmske scenarije. Mnoge velike tajne s ljudima odu u grob jer se ne usude da ih ikome povere. Tako je i čitalac portala "Moje vrijeme" Marko o svojim sumnjama ćutao pola svog života, a onda je svoju priču poverio anonimno sa čitaocima.

Kad je upoznao svoju ženu bili su zaljubljeni jedno u drugo. Međutim, on je već na početku primetio da ona pogledima voli da zavodi i druge muškarce.

“Tada smo živeli u gradu, a venčali smo se kad je zatrudnela. Dobili smo dvoje dece i dok su deca bila mala, bio sam često na terenu”, objašnjava nam zašto nije odmah mogao da nasluti da se kod kuće nešto ružno događa.

“Jednom kad sam bio duže vreme kod juće, supruga je otišla kod suseda čija je žena radila u trgovini blizu naše zgrade. Sa sobom je povela i oboje naše dece. Kroz neko vreme vratila se kući s našom i susedovom decom, s pričom da ja pripazim svo četvoro dok ona nešto pomogne susedima”, nastavio je Marko svoju priču.

Otišla je, priseća se, i nije se vratila izvesno vreme. “Čim je došla, otišla je u kupatilo. Ništa nisam posumnjao jer sam mislio da mu je i žena kod kuće, međutim kasnije sam saznao da je u to vreme ona radila. Tada sam jednostavno znao da me prevarila s njim”, kaže gospodin Marko koji nikada ni na tren nije zaboravio taj životni udarac.

Sumnja ga je, piše nam, proganjala ceo život. “Zbog dece nisam hteo da pravim probleme, ali me to jako povredilo. Ubrzo nakon toga odselili smo se iz grada na selo. Tu smo se družili s još jednim parom koji je imao malu decu. Kod njih je dolazio jedan njihov stariji rođak, a supruga je opet počela da odlazi tamo bez mene, ali s decom. Primetio sam da je na neki svoj način počela da se udvara tom rođaku.”

“Još mi je jednom prilikom rekla kako je taj njihov rođak dobar i fin te da je šteta što nije oženjen. Nisam siguran je li i s njim spavala. Volim svoju ženu iako znam da me varala i to me jako boli. Ne znam jesam li normalan što opraštam, dobro se slažemo u svim stvarima, ali ipak se osećam povređeno”, završava Marko svoju ispovest.

Muž je očajan jer ga uzbuđuje da svoju suprugu gleda sa drugim

Kako se nositi s emocijama kada otkrijete da vas žena vara

Kad muž spozna da ga žena vara, mogao bi osećati posramljeno, izdano, slomljenog srca i ljutito. U pitanje bi mogao da dovede brak, što bi za mnoge moglo izgledati kao smak sveta. To su trenuci kad je teško nositi se sa svojim emocijama i vratiti samokontrolu. Međutim, prema knjizi bračnog terapeuta dr Martina Rosvela na tu temu, pod naslovom “Moja me supruga varala”, moguće je vratiti samokontrolu i prevladati izdaju svoje supruge.

Kada otkrijete da vas žena vara važno je, piše terapeut, pokušati da ne delujete ishitreno. Umesto toga, svakako se držite ova 4 saveta kako biste se držali pod kontrolom:

Saznao je da ga supruga vara sa komšijom

1. Nemojte kriviti sebe. Ako se pitate što da učinite kada vas supružnik prevari, primarni korak je da prestanete da krivite sebe ako ste već počeli. Žene i muškarci koji varaju mogu navesti različite razloge za svoj čin što će vas kao prevarenu stranu najverovatnije uključiti u igru okrivljavanja. Međutim, bez obzira na ove razloge, znajte da to nije vaša krivica.

2. Ne tražite osvetu. Kada pokušavate da prebolite prevaru, osveta možda nije idealan potez. Nemojte doći u iskušenje da suprugu ili supruga razotkrijete na društvenim mrežama ili pred prijateljima. Takođe, ne posežite za prevarom kao osvetom. Morate razmisliti o tome kako će vaša porodica i prijatelji reagovatii kad otkriju da ste doneli tu nepromišljenu odluku. Dok razmišljate o sledećem koraku, detalje o varanju zadržite za sebe.

3. Čuvajte zdravlje. Dok smišljate kako da se nosite s prevarom, šok vas može nagristi. Stoga bi trebalo sebi da pomognete fizičkom aktivnošću, redovnim spavanjem, zdravim obrocima i pijenjem puno vode.

4. Potražite stručno savetovanje. Herkulovski je zadatak nositi se sam s problemom prevare. Stoga, ako osećate potrebu, potražite stručno savetovanje, najbolje kod bračnog savetnika. Lepota poseta savetniku je u tome što će on biti uz vas od početnog šoka do dana kad ćete sami moći da se nosite s prevarom.

