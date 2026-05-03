Mina Živanović, mlada devojka iz Srbije, redovno deli na TikToku snimke sa svog života u Americi, gde studira. Kroz simpatične i kratke video zapise, ona prikazuje kulturološke razlike, izazove koje donosi život u inostranstvu i kako se snalazi kao Srpkinja daleko od svoje domovine.

Iako se snašla u novoj sredini, Mina često pokazuje koliko joj Srbija i njen narod nedostaju. U nekoliko svojih snimaka, ona otvoreno izražava tugu zbog daljine i nostalgiju za domovinom. Jedan od njenih najviralanijih snimaka prikazuje trenutak kada je otišla u pravoslavnu crkvu u Americi i ugledala grb Republike Srbije, što je izazvalo snažnu emotivnu reakciju.

U crkvi Svetog Simeona, Mina je snimila kadrove ikona svetaca, a potom okrenula kameru ka sebi, dozvoljavajući pratiocima da vide njene suze. Ovaj snimak je postao odgovor na kritike mnogih koji su joj zamerili zbog toga što, kako su rekli, "glumi patriotizam" i "ne voli dovoljno svoju zemlju" jer živi u Americi.

Patriotizam u Americi: Snimci sa maturske večeri i predavanja o Prvom svetskom ratu

Mina nije dozvolila da je negativni komentari ometaju u njenom izražavanju patriotizma. Pored emotivnih snimaka iz crkve, ona je usnimila i video sa maturske večeri, kao i simpatičan video sa pesmom "Živela Srbija". U tom video snimku, Mina opisuje kako se oseća na predavanjima u Americi na kojima uče o Prvom svetskom ratu, naglašavajući svoju povezanost sa srpskom istorijom i tradicijom.

