60 GODINA OD OSNIVANJA POKRETA GORANA SRBIJE! Ljubomir Popara: Pošumljeno je više od 407.000 hektara zemlje

“Srbija bez goleti do 2050. godine” to je moto Pokreta gorana Srbije od samog osnivanja. Proslo je više od 60 godina od kako je nastala najstarija ekološka organizacija na Balkanu i jedna od prvih pet u svetu. Od osnivanja pa do danas, pripadnici ovog pokreta zasadili su stotine miliona sadnica, koje danas ulepšavaju brojna dvorišta, parkove, šume i druge zelene površine. Čini se da se o važnosti šuma i pošumljavanja nikada više nije govorilo nego danas, a šta je razlog tome i koliko su se te plemenite akcije menjale i razvijale kroz put dug više od pola veka objasnio je sekretar Pokreta gorana Srbije, Ljubomir Popara.

- Pokret gorana Srbije radi na unapređenju zaštite životne sredile. Sami smo inicirali razne aktivnosti i učestvovali. Ozelenjeno i pošumljeno je više od 407.000 hektara zemlje. Ako znamo da jedan fudbalski stadion ima 0.6 hektora, e pa tako 407 hiljada puta. Nekada je društvo mnogo više brinulo o prirodi nego danas, ništa ne distribuira vodu kao šuma. Time se sprečavaju erozije, sistemi su se danas dosta izmenili - rekao je Popara gostujući u emisiji Puls Srbije.

