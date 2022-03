ZASADILI SMO 5.000 SADNICA: Cilj nam je 200.000 do kraja marta! Velika ekološka akcija je SVE VEĆA

Ni kiša, a ni tamni oblaci nisu uspeli da oteraju osmeh sa lica, a samim tim ni motiv da postignu zajednički cilj. Da posade čak 5.000 sadnica.

Ana Aleksić, članica uprave Adria media group, istakla je da je veoma ponosna na rezultate.

- Mi smo jako ponosni na retultate koje smo postigli do sada. Ponoviću, ono što smo više puta pričali na početku ciklusa, u jednom danu je zasađeno čak 50.000 sadnica. U ovom ciklusu sadnje, mi smo se obavezeli da zasadimo 200.000 novih sadnica i idemo ka tome. To obećanje će biti ispunjeno u toku ovog i narednih dana, sve do kraja meseca marta - rekla je Ana Aleksić za Puls Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Taj cilj je sve bliži, a borba za zdraviju i zeleniju Srbiju sve izvesnija zahvaljujući svim vrednim kolegama i partnerima, ali i svim građanima koji su se odazvali sadnji.

Svetlana Jovanović Mitić, resorna menadžerka marketinga i komunikacija DM Srbija, navela je da je glavni cilj motivacija ostalih velikih kompanija ali i pojedinaca na ovakav vid akcije.

- Sama zajednica je prepoznala projekat za koji je DM na osnovu svog društveno odgovornog poslovanja i projekta "Zasadi drvo" dobio nacionalnu nagradu "Đorđe Vajfert" na koju smo posebno ponosni. Glavni cilj nam je da motivišemo sve velike kompanije, a takođe i pojedince - rekla je Svetlana.

foto: Kurir televizija

Vredna ekipa preduzeća Srbijašume za ovu akciju birala je sadnica hrasta Lužnjaka najboljeg kvaliteta.

- Mi se sada nalazimo na jednom lokalitetu koji je ravničarski, gde je zemljište vlažno i plodno i sa visokim nivom podzemnih voda. Upravo ovakvo stanište odgovara hrastu Lužnjaku. Tako svaka vrsta drveća ima zahteve prema stanišnim uslovima kao što je reljef, zemljište i klima - rekla je Adiba Džudović iz JP Srbijašume.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

