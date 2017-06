MARIJA FERIZOVIĆ PRESTRAVLJENA: Muž će me ubiti čim izađe iz zatvora!

Žrtva brutalnog i nezapamćenog zlostavljanja načula je da njen nevenčani suprug priča cimerima u zatvoru da će joj se osvetiti što ga je smestila iza rešetaka

BEOGRAD - Marija Ferizović (22), žrtva nezapamćenog zlostavljanja i torture svog nevenčanog supruga Ahmeta Marinkovića (41), uplašena je za bezbednost sebe i svoje dece jer je načula da monstrum u zatvoru uveliko priprema osvetu.



Ferizovićka kaže da su do nje stigle priče o tome kako Ahmet po Centralnom zatvoru naglas priča kako će joj se osvetiti, što je za Kurir potvrdilo i nekoliko dobro obaveštenih sagovornika.

- Nije joj oprostio što ga je prijavila, a posebno što je o zlostavljanju kasnije govorila i javno, kako na sudu, tako i u medijima. I dalje besni po ćeliji kad mu neko pomene njeno ime - kaže naš izvor.



Nesrećna žena, koja se ni posle osam meseci nije u potpunosti oporavila od monstruoznog nasilja, kaže za Kurir da su njeni strahovi opravdani.

- On je spreman sve da uradi, posebno jer mene krivi što u Srbiji predstavlja simbol nasilnika. Ne znam koliko su sve te priče tačne, ali sam veoma zabrinuta. Plašim se i za sebe i za decu i volela bih da me smeste u sigurnu kuću - kaže Marija.



Podsetimo, Ahmet je Mariju dva dana zlostavljao u iznajmljenom stanu u Kaluđerici, u kojem su živeli sa troje maloletne dece.

- Pripremio je rekvizite za mučenje, među kojima je bila letva sa ekserom, makaze, žilet, cev, kojom me žigosao... Tražio je od mene da mu priznam da sam bila s gazdinim sinom ili će me ubiti. Priznala sam mu iz straha. Na kraju me je naterao da jedem njegov i bebin izmet - ispričala je ranije za Kurir zlostavljana devojka.



Zbog povreda koje je pretrpela Marija Ferizović je operisana u Kliničkom centru, a lekari su ustanovili da je imala brojne stare prelome od ranijih batina. Marinković je u martu ove godine osuđen na 39 meseci zatvora.

Marinković:

SAMA SE POVREDILA



Tokom sudskog postupka koji je vođen protiv njega Ahmet Marinković je negirao da je zlostavljao suprugu po navodima optužnice. On je tvrdio da je ona sama sebi obrijala glavu.

- Kad sam tog dana izašao iz kuće, Marija nije bila ošišana niti je izgledala kao na slici koju mi je tužilac pokazao. Imala je samo modricu na obrazu i opekotinu na čelu. Povrede je mogla da nanese sama sebi - kazao je on.



Jelena Rafailović

