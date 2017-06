SINA SU MI UBILI ZBOG PORUKE PROTIV VUČIĆA: Odveli su ga na informativni razgovor, sad mi vraćaju njegov leš! ČITAJTE U KURIRU

Pominjao je Vučića ali nikome nije pretio. Odveli su ga na informativni razgovor, šest meseci ga nisam videla i sada mi ga mrtvog vraćaju. Moj sin je ubijen! Umro je od jakih lekova - kaže Draga Nikolić, Majka Milorada Nikolića koji je posle SMS poruke protiv Aleksandra Vučića odveden u zatvorsku bolnicu gde je preminuo o čemu je Kurir već pisao.

U kojoj to državi drže čoveka u zatvoru zbog telefonskih poruka. Terali su ga da prizna da je pretio, ali on to nije hteo jer nikome nije poželeo zlo - kaže uplakana majka.

- Na pravdi boga proglasili su ga ludim. Stavili ga u sobu sa čovekom koji je ubio majku. Kada su ga brat i sestra posećivali, videli su da nije dobro.

Dešavalo se da zbog lekova nije bio u stanju da jede. Žalio se kako ima jaku terapiju i da mu utiče na raspoloženje. Šta drugo da mislim nego da su ga ubili. Ubili su ga oni koji su ga nevinog zatvorili. Pitam se kome je to moj sin mogao da naudi porukama - očajna je majka tragično preminulog Milorada.

Celu potresnu ispovest majke čoveka koji je SMS poruku platio glavo i detalje priče koja trese Srbiju ČITAJTE U KURIRU

foto: Kurir

Kurir / Jelena Rafailović

Autor: Foto: Zorana Jevtić