ŽESTOKA SVAĐA OPTUŽENIH ZA UBISTVO NIKOLE BOJOVIĆA! DELIBAŠIĆ: Jel sam ti možda rekao da ću ti ubiti trudnu devojku ako ne budeš ubijao po Crnoj Gori? VOJNOVIĆ: Znam da imaš sestru u Americi

BEOGRAD - Miloš Delibašić i Miloš Vojnović, koji su optuženi da su bili članovi organizovane kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu Nikole Bojovića u Beogradu i Miloša Vidakovića u Budvi, juče su u sudnici razmenili teške optužbe, uvrede ali i pretnje.

Vojnović je, podsetimo, sa Specijalnim tužilaštvom sklopio sporazum o svedočenju, na osnovu kog se obavezao da pred sudom ispriča sve što zna, a da zauzvrat bude osuđen na 10 i po godina zatvora zbog ubistva Vidakovića i kriminalnog udruživanja. Zbog toga on je juče ponovo svedočio pred sudom, a Delibašić je dobio pravo da mu postavlja pitanja.

Slobodan Šaranović

Delibašić: Zašto si odlučio da progovoriš o ubistvu Vidakovića godinu i po posle hapšenja?

Vojnović: Pokušali su da mi stave na teret ubistvo Nikole Bojovića, a ja sa tim nemam nikakve veze.

Delibašić: Da li tvoja devojka koja ti je rodila dete i sestra u Pirotu imaju zaštitu?

Na ovo pitanje je reagovao sudija koji je pitao Delibašića da li to želi da skrene pažnju kako zna da je Vojnovićeva sestra u Pirotu, ali je on odgovorio da ih je "Vojnović pustio niz vodu".

Stražari na oprezu

- One nemaju zaštitu, normalno se kreću po gradu. Ubio je čoveka, napravio problem, zašto nije njima obezbedio zaštitu? Mogao sam ja, hipotetički, da kažem Strahinji da ode i da mu ubije dete u kolevci. Zarad svog interesa je napravio sporazum i gurnuo dete niz vodu, zašto ne bi i nas - rekao je Delibašić u sudnici Specijalnog suda.

Miloš Delibašić

- Ja sam tražio zaštitu za porodicu, ali mi je policija rekla da im ne treba. Devojka i ćerka su imale zaštitu, Delibašić je to dobro znao. Devojci je zabranio da dovodi dete kod mene, dve godine nisam video ćerku jer joj je rekao da će one samo tako da budu sigurne. Ja znam kako on razmišlja, ovo su indirektne pretnje, sve dok misli da će biti oslobođen, on neće ništa preduzimati - rekao je Vojnović i dobacio da i on zna da "Delibašić ima sestru u Americi".

- Ja ću ti voditi dete u Top Hil (diskoteka u Budvi, prim.aut.) - odgovorio mu je Delibašić uz osmeh.

Posle ubistva Brana Šaranovića, Vojnović je izjavio saučešće Delibašiću i rekao mu da je tu za njega, čak i ako poželi da se sveti.



- Da li sam te ja ucenio? Jesam li ti možda rekao da ću ti ubiti tada trudnu devojku ako ne budeš ubijao ljude po Crnoj Gori? Jesi li imao izbora? - pitao je Delibašić Vojnovića.

- Jesam, ali ja sam takođe bio ugrožen. Mislili su da imam veze sa ubistvom Bojovića, bojao sam se da ne urade nešto mojoj porodici - odgovorio je Vojnović.

Dok su "razgovarali" u sudnici Specijalnog suda, između bivših prijatelja, koji se prema Vojnovićevom svedočenju poznaju iz detinjstva, odnosno iz osnovne škole, stajao je veliki broj zatvorskih stražara, koji su vodili računa o tome da ne budu jedan blizu drugom.

Uloga Mišića i Dunjića

Inače, Vojnović je juče ponovio da su zajedno učestvovali u brojnim krivičnim delima, kao i da ih je za neka od njih finansirao pokojni Slobodan Šaranović, koji je označen kao organizator grupe koja je ubila rođenog brata Luke Bojovića. Prema njegovom svedočenju, plaćali su i da navijači Uroš Mišić i pokojni Velibor Dunjić šalju prijatelje da u pojedinim postupcima "zastrašuju svedoke".



Majka Luke Bojovića u publici

Suđenje su juče iz publike pratile i Anđelka i Marija Bojović, majka i sestra Luke i pokojnog Nikole Bojovića. Anđelka je pre dva dana oslobođena sumnje da je pripremala likvidaciju Ratka Koljenšića, koji je takođe optužen za saučesništvo u ubistvu njenog sina 29. aprila 2013. Ona juče nije želela da komentariše svoje privođenje 27. jula u Crnoj Gori.

Delibašić: Vojnović laže za Vidakovića

Optuženi Miloš Delibašić juče je detaljno analizirao video snimak iz Budve pre ubistva Miloša Vidakovića i naveo da se vremenske odrednice ne poklapaju sa iskazom Vojnovića, koji je priznao da je po nalogu Delibašića pokojnog tražio po Budvi, a onda pucao u njega kada ga je pronašao.

- Ovi video snimci su dokaz da Vojnović laže. Vreme se uopšte ne poklapa sa njegovom pričom - rekao je Delibašić i naveo da se jasno vidi kako Vojnović šeta sa Mišićem, na šta je Vojnović rekao da se možda hronološki ne seća, ali da je govorio istinu.

