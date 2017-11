SUĐENJE KRIMINALNOJ GRUPI IZ KOTORA: Šef policije tražio pomoć vođe kavačkog klana!

Ove tvrdnje izneo je Igor Božović na saslušanju kod tužioca, nakon što je osumnjičen da je jedan od organizatora „kavačkog klana“.



Podgoričke Vijesti prenele su iskaz Kotoranina koji je u bekstvu, a koji je pročitan pred sudijom Dragojem Jovićem u nastavku suđenja pripadnicima „kavačkog klana“.

- Tamara Zvicer je supruga Radoja Zvicera, kog policija označava kao jednog od vođa kavačke kriminalne grupe. U maju 2016. prijavila je policiji da je u Kotoru pucano na automobil kojim je upravljala. Tada je javno optužila jednog od navodnih vođa „škaljarskog klana“ Jovana Vukotića da je „u pratnji svojih roditelja pucao na tuđu ženu i decu“ - prenele su Vijesti.



Božović je tužiocu objasnio šta je i na koji način Popović tada tražio od njega.

- Sećam se da sam bio na otpustu iz zatvora kada je neko pucao na Tamaru Zvicer. Nakon toga, načelnik OB Kotor me pozvao u MUP, ali ne kao osumnjičenog, već kao građanina da dam obaveštenja. Prosto, pozvao me načelnik Popović da, ako mogu, utičem na Tamaru da da obaveštenja u vezi sa ovim događajem - ispričao je Božović na saslušanju. On je negirao vezu sa stvaranjem „kavačkog klana“, ali i članstvo u njemu, tvrdeći da neke od osumnjičenih poznaje iz viđenja, a da mu je Slobodan Kašćelan kum.

