LEKARI JE PUSTILI KUĆI, ONA PREMINULA U SNU: Nišlijka bežala od nasilnika, pa skočila kroz prozor! Posle 10 dana UMRLA

Njena kćerka Tijana M. (21) najavljuje tužbu protiv lekara za koje sumnja da su odgovorni za smrt njene majke.

"Moja majka je 29. novembra, bežeći od svog partnera, skočila sa prvog sprata zgrade kroz prozor našeg stana u Bulevaru Nemanjića u Nišu. Videla sam snimak nadzorne kamere. Pala je na noge, zatim je udarila kičmom o beton i na kraju glavom. Onda je ustala i, gegajući se, otišla do komšinice u susedni ulaz zgrade. To je bilo oko 15.50. Prvo je kod komšinice neko vreme ležala, a tek oko 18.00 je pozvala policiju i Hitnu pomoć.

Prevezena je u Klinički centar na odeljenje neurohirurgije gde su joj snimili kičmu i glavu. Doktori su utvrdili prelom jednog pršljena i jedino su predložili razgovor sa psihijatrom, i već u petak ujutru su je pustili iz bolnice, iako je ona sve vreme povraćala", priča Tijana.

Ona kaže i da je lekare pitala da li su obavili sve preglede sa njenom majkom, pogotovo da li su joj snimili unutrašnje organe.

"Bila sam zabrinuta zbog tog povraćanja. Ali, doktori su me uveravali da će se sve to smiriti, čak su mi rekli da joj ne dozvolim da me previše muči oko nege jer su tvrdili da ona može sve sama da uradi", kaže naša sagovornica.

Ljiljana je narednih sedam dana ležala kod kuće. O njoj je brinula kćerka Tijana i na njihovo insistiranje svakog dana je dolazila Hitna pomoć koja je Ljiljani zbog bolova davala injekcije.

foto: Nebojša Mandić/Ilustracija

"U petak oko pola 4 ujutru čula sam kako se guši u snu. Skočila sam do nje, ruke su joj već bile hladne, usta joj su poplavela. Dala sam joj veštačko disanje, ali ništa nije vredelo, nisam mogla da joj napipam puls. Odmah sam zvala Hitnu pomoć i oni su došli za dva minuta. Pokušali su reanimaciju, ali nisu uspeli da povrate moju majku", kroz suze priča naša sagovornica.

Tijana kaže da je odmah obavestila i policiju, a da je telo njene majke zatim prebačeno na sudsku medicinu gde je obavljena obdukcija.

"Jutros su me zvali lekari patolozi, rekli su mi da je na telu moje majke otkriveno da je usled skoka kroz prozor imala nagnječenje organa donjeg abdomena, prelom jednog rebra, podlive sa leve strane tela, kao i trombove u venama. Patolozi pretpostavljaju da su trombovi verovatni iz noge stigli do pluća, napravili emboliju, usled čega se ona ugušila, to njihova preliminarna odluka", kaže Tijana.

Ona kaže i da povrede koje su sada otkrivene obdukcijom nisu bile dijagnostikovane kada je njena majka posle pada otišla u bolnicu.

"Rekli su mi, kada su je otpustili iz bolnice, da ništa nije opasno, a pogledajte sada rezultate obdukcije. Ja još nemam zvanični obdukcioni nalaz. On će biti gotov za dve nedelje i kada ga budem dobila naravno da ću podneti tužbu protiv odgovornih. Moju majku niko ne može da vrati, ali će za moj gubitak neko morati da plati", kaže Tijana za BKTVNews.

Tijana objašnjava i zašto je njena majka kobnog 29. novembra skočila kroz prozor njhovog stana.

"Poslednja tri meseca je bila u vezi sa tim muškarcem čije ime ne želim javno da pominjem i koji je povremeno živeo kod nje. Majka mi se žalila da je bila agresivan, da su se često svađali, da joj pretio da će je ubiti. Tog dana je izbila svađa jer je on mislio da je moja majka ostala u drugom stanju, iako nije bila trudna. Rekao joj da će sada pesnicama da je porodi. Rekla mi je da joj je stavio omču oko vrata, da ga je molila da je pusti i u toj svađi ona je u jednom momentu u strahu skočila kroz prozor", objašnjava Tijana.

U niškoj policiji kažu da su odmah posle prijave slučaja reagovali po Zakonu o sprečavanju porodičnog nasilja i da je nasilniku odmah izrečena mera napuštanja stana i zabrana komunikacije sa žrtvom.

(Kurir.rs/BKTVNews)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR VESTI UŽIVO: NESTALO BOGATSTVO! Evo čega sve nema u vili Mir od kada su u nju ušli Sloba i Mira

Kurir

Autor: Kurir