BIVŠA ŽENA UBICE IZ PEĆINACA UPOZORAVALA ŽRTVU Rekla sam Meliti: Beži, ubiće te!

Svetlana Simić (47), prva supruga Mirsada Šiljkovića (49), koji je proteklog vikenda ubio svoju ženu Melitu Dmitrović (46) pa sebe, kaže da je 22 godine trpela zlostavljanje ubice iz Pećinaca i da je upozoravala i Melitu da pobegne od njega.



Ona je za Kurir ispričala kako je izgledao život s monstrumom, od koga se spasla kad je otišao u zatvor.



Svetlana navodi da je Mirsada upoznala kada je bila veoma mlada, a ubrzo su otpočeli zajednički život. Iz tog braka imaju sina i ćerku, koji su posle rastanka ostali da žive s majkom.

Jedva se izvukli



- Mirsad me je tukao i maltretirao dok smo bili u braku. Uvek sam zvala policiju, koja je i u to vreme redovno dolazila i podnosila prijave, pa se sve, hvala bogu, završilo njegovim odlaskom u zatvor. On je robijao osam i po godina zbog nasilja u porodici, pa smo se tada i rastali. Nakon izlaska iz zatvora upoznao je Melitu i počeo da živi s njom - kaže Simićeva.



Naša sagovornica objašnjava da je tortura koju je godinama podnosila bila strašna.

- Imala sam dugu crnu kosu, a Mirsad me je jednom tokom tuče ošišao, celo selo me je videlo. Lupao mi je glavom u zid, zaključavao me u sobu i pokušavao da ubije, a sve vreme je pio rakiju i lekove. Pobegla sam kada sam ga slagala da idem do toaleta, a moja mala deca su šaputala: „Mama, ubiće te, ajde da pobegnemo.“ Ne znam kako smo živu glavu izvukli, išli smo kod familije, bežali, stopirali - priča Svetlana.

Melitu Dmitrović upoznala je slučajno u Novom Sadu. Kako tvrdi, upozorila ju je još tada da se pazi Mirsada.

- Prišla sam joj, ali ona nije znala ko sam. Objasnila sam joj sve i rekla šta sam preživela sa Mirsadom, kakav je on i šta je, da se skloni na vreme. Zamolila sam je da to ne prenese njemu, ali mu je ona ispričala čim je došla kući i on me je zvao i pretio mi - objašnjava naša sagovornica.

Težak život



Kako kaže, od sina, koji je često posećivao Melitu i Mirsada, saznala je da loše žive.

- Čula sam da su se često svađali, ona ga je isterivala, pa se on vraćao. Znala sam da ih maltretira, ali ona nije htela da me posluša i prijavi ga na vreme. Sve što sam joj rekla, kazala sam iz dobre namere - rekla je Svetlana.



Kuća Mirsadove majke u kojoj se dogodio stravičan zločin puna je krvi. Mirsad je u petak najpre suprugu Melitu iskasapio nožem, a potom se popeo na stolicu, obmotao glavu trakom za roletnu, koju je povukao i tako se obesio. - Obdukcija je pokazala da je nesrećna žena imala tri uboda u vrat. Po jedan se nalazio sa svake strane vrata, dok je treći bio direktno zadat u grkljan - rekao je izvor Kurira.



Teško podneli DECA U DEPRESIJI

Svetlana Simić kaže da ona i njena deca veoma loše podnose situaciju koja je nastala nakon ubistva i samoubistva u Pećincima. - Ne mogu da spavam, deca su mi u depresiji. Sin je plakao i razmišljao kako da pozove Melitine da im izjavi saučešće - ispričala je naša sagovornica.



