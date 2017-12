STRAVA U PEĆINCIMA: Proročica poslala nesrećnu ženu u kuću SMRTI, bivši muž je sačekao i zaklao?!

Muškarac M. S. (49) ubio je bivšu nevenčanu suprugu M. D. (46) u porodičnoj kući u Pećincima, a potom izvršio samoubistvo.

Kako saznaju beogradski mediji, muškarac je usred dana ženu nasmrt izbo nožem, a potom je presudio sebi vešanjem. Prema prvim informacijama, njihova tela zatekla je majka muškarca.

"Ubijena M.D. i taj Mirsad razišli su se pre oko dvadesetak dana. Ona se vratila u svoju kuću i strahovala je za svoju bezbednost, jer ju je navodno on tukao. Koliko sam čula, M.D. se po povratku kući kod dece zatvorila jer joj je, navodno, Mirsad pretio i dolazio na vrata. Znam samo da je tog kobnog dana rekla da ide u Pećince pošto ju je navodno zvala ta proročica. Ona joj je rekla da je njenom bratu vrlo loše i da bi bilo lepo da M.D. vrati njegovu zdravstvenu knjižicu da bi on otišao do lekara. Takođe joj je rekla i da Mirsad nije kod nje u kući i da može bezbedno da dođe", objašnjava prijatelj ubijene žene.

Prema nezvaničnim informacijama, po dolasku M.D. u Pećince u kući proročice nalazile su se njena majka, brat Mirsad i stanarka, dok osobe koja je navodno pozvala nesrećnu ženu nije bilo.

Meštani pričaju i da je M. S. već bio u zatvoru zbog maltretiranja bivše supruge, a da iz prvog braka ima dvoje odrasle dece, a da je za M. D. ostao desetogodogišnji sin.

Policija je obavila uviđaj, a tela su poslata na obdukciju u Novi Sad i očekuje se da rezultati budu poznati početkom radne nedelje.

