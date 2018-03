ZEMUNSKI KLAN, ŽIVOT IZNUTRA: Đuru Mutavog oteli i na silu doveli u Zemun

Pošto su znali za Đurinu reputaciju u Novom Sadu, a takav čovek im je bio neophodan, odlučili su da ga priključe svojoj ekipi.



Bukvalno su ga oteli i doveli u Zemun. Članovi klana su ga držali u nekom podrumu, žestoko prebijali i primoravali da im se priključi. Na kraju je shvatio da ne postoji mogućnost da odbije "saradnju", pa im je i prišao.



Šifra „Kanada“



Spasojević je konstantnom torturom svima uspeo da utera strah i istovremeno ih načini okorelim zlikovcima. Uz jezivu harizmu koju je imao među njima, neprekidno je sprovodio dril, neprestano ih je preslišavao i svađao među sobom. Jedni pred drugima nisu smeli otvoreno da govore jer je napravio atmosferu cinkarenja. Ko god da je nešto pogrešio, bilo je jasno da mu sleduje "Kanada", što je bila šifra za likvidaciju. Pukovnik policije Mile Novaković upamtio je svojevrsne ispovesti članova klana pred policijom:

- Najzanimljiviji je taj njihov strah da nešto ne pogreše. Kada rade neki posao, svi su u "štekovima", nisu smeli da idu kući. Dušan Krsmanović je pričao koliki je to bio strah. On je bio u tandemu sa Jurišićem, bili su najbolji drugovi, pa ga je Jurišić pokrivao. U 11 uveče odu na spavanje, a radi se ponovo od osam ujutru. Svaki dan se nešto radi. Nijedan dan nije bio da nekog nisu pratili ili osmatrali. Krsmanović je pričao da niko nije smeo da mrdne iz šteka, ali je on zahvaljujući Jurišiću uspevao ponekad da obiđe porodicu: - Vratim se pred zoru, pre vremena kad idemo na posao. Da me je neko video i rekao Spasojeviću, ne znam šta bi mi uradili. Bilo bi - izdaješ, ko zna gde si bio, cinkariš nas muriji... Stravičan dril je Spasojević uveo, nije bilo opuštanja. Kao u vojsci.

Hijerarhija klana



Najduže uz Spasojevića je bio Mile Luković Kum i mogao je da utiče na njega. Kako su to drugi upamtili, "nije bio ludački napaljen kao ostali, imao je bar neke kočnice". Nije bio ništa manje nevin, ali je za nijansu bio razumniji od ostalih. Bar dok se pitao, jer je u međuvremenu izgubio poziciju čoveka koji se mnogo pita. Proučavajući način rada i zaduženja u klanu, policija je tokom "Sablje" ustanovila tačnu hijerarhiju. Jasno se videlo da je operativni šef bio Miloš Simović. Svi sa terena su samo s njim kontaktirali i isključivo su njega mogli da pozivaju. Spasojević tokom akcija ni sa kim drugim nije komunicirao.

Uzlet najmlađeg člana SIMOVIĆ ISTISNUO KUMA

Miloš Simović je vremenom s pozicije prvog do Spasojevića istisnuo Mileta Lukovića Kuma. Uspeo je da se uzdigne u njihovom rangiranju jer je radio sve da bi dokazao odanost Spasojeviću, pokazao se kao „bolji“, vispreniji, zločestiji, verniji... Postao je izuzetno opasan, direktno je učestvovao u ubistvima, prebijanjima, otmicama... Stariji pripadnici klana bili su nezadovoljni time što je ispred njih došao najmlađi u grupi, što su izgubili značaj koji su imali, ali su ćutali - šef je tako odlučio.



Piše Vojislav Tufegdžić, autor kultnog filma „Vidimo se u čitulji“



