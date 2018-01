ISPOVEST BEOGRAĐANKE KOJU JE MUŽ NAPAO, PA SKOČIO KROZ PROZOR I POGINUO: Bio je ljubomoran, ali nije hteo da me ubije! Nije mogao sebi da oprosti što je nasrnuo na mene i ćerku!

BEOGRAD - "Da je Dalibor bio ljubomoran bio je i to ne mogu da poreknem. Ali ono što mogu da poreknem je to da je planirao da me ubije", kaže Milica Skočo, žena čiji je suprug, Dalibor Skočo, prošlog utorka napao nju i njihovu 13-godišnju ćerku Anastasiju, a nakon toga izvršio samoubistvo skokom sa petog sprata njihovog stana na Novom Beogradu.

"To nikada ne bi uradio da nije popio lekove za smirenje. Bio je potrešen, mučio ga je posao, deca u pubertetu. I to što sam se ja sa devojčicama duže zadržala u gradu bio je takođe jedan od razloga, ali sve se desilo u afektu i on nije znao šta radi", tvrdi Milica.

Miličina sestra Katarina Savićević Drapšin je dan nakon tragedije ispričala da je nekoliko dana ranije Dalibor njenom mužu poslao poruku u kojoj njihovoj porodici želi puno zdravlja i sreće, kao i da ih voli, što je Katarina nakon svega shvatila kao oproštajnu poruku. Milica je demantovala ove izjave svoje sestre.

"Kako poželeti nekome sve najbolje za Novu godinu može biti oproštajna poruka i da znači da je planirao nešto? Njegova jedina greška u životu bila je ta što me je voleo previše, odakle je polazila ta ljubomora", kaže Milica.

Tužba protiv policajaca Milica Skočo kaže da će podneti tužbu protiv policajaca i lekara Hitne pomoći koji su bili u stanu kada je Dalibor skočio kroz prozor. "Podnecu tužbu jer u trenutku kad je on skocio pored njega su bila dva policajca i dva lekara Hitne pomoći. On je u maloj prostoriji pored svih njih prošao, otvorio prozor i skočio. Preminuo je u kolima Hitne pomoći", kaže Milica.

Dalibor je, u napadu na Milicu, povredio i prst ćerki Anastasiji, koja je pokušala da zaštiti majku. Milica tvrdi da je Dalibor voleo svoju decu i živeo za njih, a da se odlučio da oduzme sebi život kada je shvatio šta je svojoj porodici pokušao da uradi.

"Bilo je to kada mu je policajac rekao da će to veče završiti u pritvoru, što on nije mogao da podnese. Ali, ono što prvenstveno nije mogao da podnese je griža savesti šta je nama pokušao da uradi i to ga je mučilo", kaže Milica.

Milica kaže da je Dalibor nije fizički napadao tokom 15 godina braka. Kako kaže, imali su svađe i prepirke, a sa time je živela jer je među njima "bila velika ljubav."

"Mi smo ceo život proveli zajedno, od moje srednje škole. Govorila sam mu da nema razloga za ljubomoru, ali prosto je bio takav. Kao i svaki ljubomorni muškarac sumnjao je da imam drugog, da flertujem sa drugima. Dodatno ga je potreslo što sam počela da radim posle dugog niza godina i to je veoma loše podnosio", kaže ona.

Dalibor je imao građevinsku firmu u kojoj je ranije Milica na kratko radila. Ona je u braku završila privatni fakultet i zaposlila se u jednoj firmi za nekretnine. Svađe zbog njenog novog posla prouzrokovale su to da ga Milica ostavlja dva puta, 2009. i 2015. godine.

"Odlazila zbog svađa i zbog ljubomore, ali nikada nije bilo fizičkog incidenta do ovog. Htela sam da odem ponovo jer se bunio kada sam našla drugi posao jer mu nije bilo jasno zašto bih radila kod nekog drugog kada sam mogla da radim kod njega, a ja sam htela da budem nezavisna", kaže Milica.

