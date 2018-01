ZVEZDAN JOVANOVIĆ POJAČAVA TIM ODBRANE: Bivšeg pripadnika JSO atraktivna plavuša vadi iz zatvora?!

Zvezdan Jovanović (53) Zveki, bivši pripadnik JSO, osuđen na 40 godina zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, namerava da pojača svoj advokatski tim zgodnom plavušom.

On je punomoćje potpisao Biljani Nikolić iz advokatske kancelarije Zorana Nikolića, koja do sada nije propuštala nijedno njegovo suđenje, a kojoj je on uvek uz osmeh slao poljupce dok je sedela u prvom redu sudnice.

Osim profesionalnih razloga, advokat Biljana Nikolić ima i lični motiv da ga zastupa, jer je i privatno bliska sa njim.

"Planiram da se uključim u Jovanovićevu odbranu zajedno sa ocem, advokatom Zoranom Nikolićem, i zatražim njegov izlazak na slobodu jer on sedi nevin u zatvoru. Nema materijalnih dokaza protiv njega, ni protiv Milorada Lukovića Legije da su ubili premijera Zorana Đinđića. Mislim da Legija i nekadašnji pripadnici Jedinice za specijalne operacije ne treba da sede po kazamatima, jer su oni doktori za suzbijanje terorizma!", tvrdi Biljana Nikolić.

foto: Facebook

Zvekijeva prijateljica redovno prati suđenje optuženim pripadnicima JSO, ali navodi da između nje i nekadašnjeg zamenika komandanta „Crvenih beretki” nema ničeg osim prijateljstva.

"On i ja se odavno znamo. Dobra sam i sa njegovom suprugom Lelom, koja nema razloga za ljubomoru. Lela me obožava, gde da bude ljubomorna? Lela i ja smo mnogo dobre drugarice, a ona i Zvezdan se mnogo vole", kaže atraktivna plavuša, čiji je otac svojevremeno branio Željka Tojagu (48) Žmigija, bivšeg pripadnika „Crvenih beretki”, osuđenog na 15 godina zatvora zbog pokušaja ubistva premijera Đinđića.

Na opasku kako to da se Zvezdan Jovanović uvek oraspoloži kada je vidi u publici i šalje joj srca i poljupce, Biljana Nikolić odgovara da na taj način šalje dobre vibracije svima napolju.

"To je znak prenošenja emocija, koje su u zatvoru suzbijene. Upućene su svima koji pitaju za njega, a ja ih prenosim iz čistog srca. On na taj način upućuje pozdrave kako svojoj ženi, koja nije stalno na suđenjima, tako i svima koje poznaje", kaže na kraju Zvekijeva atraktivna prijateljica.

Kurir.rs/Alo/D. Ćuruvija

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI: SVEDOK ATENTATA NA OLIVERA IVANOVIĆA dao detaljan opis muškarca koji je zapalio auto smrti!?

Kurir

Autor: Foto: Facebook , Foto: Profimedia