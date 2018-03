Planiraju da te UBIJU KAO JELENU MARJANOVIĆ: Čoveku koji je upozorio sestru pevačice, Teodoru Krsmanović, stigle OZBILJNE PRETNJE!

Kako navodi, ovaj muškarac, čiji identitet ne želi da otkrije, javio se Krsmanovićevoj preko Fejsbuka i rekao da je nakon objavljivanja ove priče u medijima dobio ozbiljne pretnje.

- On je kontaktirao sa Teodorom i ispričao da prete njemu i njegovoj porodici. Mi smo sve to prijavili policiji, a koliko znamo, taj čovek živi u inostranstvu i on je o pretnjama obavestio i tamošnju policiju - kaže Nenad Šipka.

Forenzičar je istakao da je on dao izjavu u policiji zbog pretnji koje je Teodora Krsmanović dobila prošle nedelje.

- Već tri meseca smo dobijali različite poruke. Nas samo interesuje da policija proveri da li su ove pretnje lažne ili stvarne, kao i Teodorina bezbednost - rekao nam je Šipka.

Podsetimo, Krsmanovićevu je nepoznati muškarac zvao preko aplikacije Vajber i rekao da je čuo da se priča kako postoji plan da i ona bude ubijena kao pevačica Jelena, jer bi to onda skinulo sumnju sa Zorana Marjanovića kao ubice.

Policija je pokrenula istragu o anonimnom pozivu koji je dobila sestra ubijene pevačice Jelene Marjanović, kad joj je rečeno da bi porodici Zorana Marjanovića odgovaralo da ona bude ubijena kako bi se na taj način pokazalo da je pravi ubica na slobodi i skinula sumnja sa Zorana.

Teodora Krsmanović poziv od nepoznate osobe dobila je preko Vajbera prošle nedelje, a to je prijavila policiji u Kragujevcu.



Obrisala poziv

- Odmah po dobijanju prijave policija je u dogovoru s tužilaštvom otpočela provere. Najpre ćemo pokušati da otkrijemo ko je zvao Teodoru, ali je pitanje da li će to moći da bude utvrđeno s obzirom na to da je ona obrisala taj poziv iz aplikacije. S druge strane, biće saslušani i članovi porodice Marjanović, s obzirom na to da ih je osoba koja je zvala optužila. Oni bi trebalo da kažu da li imaju bilo kakva saznanja o anonimnom pozivu i o saznanjima koja su izrečena - rekao je izvor Kurira upućen u slučaj.



Teodora Krsmanović je Kurir ispričala šta se tačno desilo.

- Telefonski poziv sam imala u subotu. Zvao me je muškarac s nepoznatog broja preko Vajbera. Taj čovek mi je u nekoliko rečenica rekao da je čuo kako se priča kako bi za Marjanoviće najbolje bilo da ja budem ubijena kao Jelena i da bi se time otklonila sumnja sa Zorana jer bi onda bilo jasno da on nije ubica - kaže sestra ubijene pevačice „Granda“.

Strah sve veći

Ona navodi da upozorenje u prvom trenutku nije shvatila ozbiljno jer je imala razne pozive od kada je Jelena ubijena.

- Zvali su me razni vidovnjaci, stručnjaci i svako od njih ima neku svoju teoriju. I ovaj poziv u prvom trenutku nisam shvatila ozbiljno, te sam zato obrisala broj, odnosno poziv s Vajbera. Međutim, kad sam malo bolje razmislila, obratila sam se Nenadu Šipki. Shvatili smo da je to ipak ozbiljna pretnja - kaže Teodora.

Kako kaže, što više razmišlja o pretećem pozivu to oseća veći strah.

- Koliko god da želim da ne mislim na to, ne mogu a da ne pomislim da tako nešto zaista može da se desi i meni. Iskreno se plašim da mi se ne dogodi nešto slično - kaže uplašena devojka.

