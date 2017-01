ISTRAGA: Mali Bagzi 30 dana u pritvoru!

BEOGRAD - Nemanja Milenković (23), sin svedoka-saradnika Dejana Milenkovića Bagzija, juče je, posle saslušanja u Trećem osnovnom tužilaštvu, sproveden u Centralni zatvor, pošto mu je sud odredio pritvor do 30 dana!



Milenković je uhapšen u sredu zbog sumnje da je na Badnje veče pucao iz „heklera“. Policija je utvrdila da je puška iz koje je „šenlučio“ bila obična plastična igračka, ali u međuvremenu je u njegovom stanu pronađen metak kalibra devet milimetara.



Plastično oružje



- Na saslušanju je tvrdio da nije pucao iz pravog, već plastičnog oružja, i da nikada nikome ne bi ugrozio bezbednost. Nije želeo da prizna ni da je metak njegov, već je uporno tvrdio da kroz njegov stan prolazi veliki broj prijatelja i da je verovatno neko od njih slučajno ostavio municiju - kaže izvor Kurira iz istrage. Prema nezvaničnim informacijama, u policiju je došao čak i mladić koji tvrdi da je on ostavio metak kod Milenkovića.

- Istražitelji nisu poverovali u tu verziju i Milenkoviću je na teret stavljeno nelegalno posedovanje municije - navodi naš sagovornik.



Nemanjin prijatelj je u policiju doneo igračku iz koje su „pucali“ i utvrđeno je da je upravo ovaj „hekler“ upotrebljen na snimku sa Fejsbuka.

- Ustanovljeno je da ova kopija zaista proizvodi zvuk sličan pravom oružju, koji se čuje na snimku - dodaje on.



Tražio kapuljaču



Sin svedoka-saradnika u zgradu Trećeg tužilaštva doveden je juče oko 14 sati, u pratnji trojice inspektora. Čim je izašao iz kola, zamolio je da mu stave kapuljaču. Nosio je crnu vreću sa stvarima koje su mu oduzete kada mu je određeno zadržavanje. Na crvenim patikama nije imao pertle.



Bagzi senior na tajnoj lokaciji

NIJE U PROGRAMU ZAŠTITE KAO OTAC



Nemanja Milenković, kako saznajemo, nije u programu zaštite svedoka kao njegov otac. Dejana Milenkovića Bagzija, koji je svedočio o brojnim zločinima „zemunskog klana“, policija čuva na nepoznatoj lokaciji.

- Iako Bagzijev sin nema policijsko obezbeđenje, niti je u programu, jedva je policiji otkrio svoju adresu. Kad je pristao da im kaže, pretresom njegovog stana pronađen je jedan metak - kaže izvor iz istrage.

