KOBNA SVAĐA: Deda Branko (89) ubio šipkom beskućnika!

TITEL - Branko Jovanović (89) iz Titela uhapšen je zbog sumnje da je ubio beskućnika Safeta F. (42), saopštio je MUP Srbije.



Branko se tereti da je 8. marta ove godine, u svojoj kući u Mošorinu kod Titela, nakon kraće rasprave metalnom šipkom naneo teške povrede opasne po život Safetu F., koji nema mesto prebivališta, već se vodi kao beskućnik. Starca su juče uhapsili pripadnici novosadske policije nakon što je Safet preminuo u bolnici.



Provocirao domaćina



Kako nezvanično saznajemo, tog kobnog 8. marta Safet je u pijanom stanju došao kod Branka. Odmah je počela čarka, a Safet je navodno provocirao domaćina kuće. On je pokušavao da ga otera iz kuće, ali on nije hteo da ode.

- Safet je znao često da dođe kod Branka. Šta se tog dana desilo da se njih dvojica posvađaju, to nikome nije jasno. Svi u selu znamo Branka kao izuzetno dobrog čoveka. Uvek je bio dekica za primer. Safet je, nažalost, beskućnik i svi smo mu pomagali koliko smo mogli - kaže jedan od meštanina Mošorina.



Nesrećan slučaj



- Svi u selu smo ubeđeni da Branko nije hteo da ga ubije. Verovatno je deda Branku smetalo što je ovaj pijan, a možda mu je pretio ili ga je napao, pa ga je deka u odbrani udario metalnom šipkom, ne očekujući ovakav ishod - dodaje meštanin.



Branko Jovanović je prvo bio osumnjičen za krivično delo teške telesne povrede, ali je, nakon što je Safet prekjuče preminuo u Kliničkom centru Vojvodine, to prekvalifikovano u krivično delo ubistvo. Osumnjičeni je u zakonskom roku doveden na saslušanje nadležnom tužiocu.

Slični slučajevi u Srbiji

STARAC OD 88 GODINA UBIO SINA



Ubistva koja su počinile starije osobe nisu retkost u Srbiji poslednjih godina. Stevan Pavlović (88) osumnjičen je da je u januaru ove godine ubio sina Svetozara Pavlovića (66) štakom u porodičnoj kući, u kojoj se nalazila i nepokretna majka ubijenog Svetozara.Pre dve godine Srbiju je šokirao slučaj kad je Predrag Pavić (72) iz okoline Čačka uhapšen zbog sumnje da je iz pištolja ubio Ivanu Ilić (24) u kafiću „Kvatro“ u Kraljevu, a spekulisalo se da je to učinio iz ljubomore jer je bio zaljubljen u nju, ali da mu je navodno dugovala novac.

