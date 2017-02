MISTERIJA SRBA OTETIH I UBIJENIH U LIBIJI: Još ne znam istinu o pogibiji brata!

BEOGRAD - Od tragične smrti dvoje službenika srpske ambasade u Libije Jovice Stepića i Slađane Stanković prošlo je godinu dana. Bol je još uvek prevelika, kažu članovi porodice stradalog vozača Jovice, koji su juče na groblju u selu Makce obeležili godišnjicu njegove smrti.



Jovičin brat Dragan Mišić rekao je da u srcu nosi istu tugu i posle godinu dana otkako je smrtno stradao.

- Juče smo obeležili godišnjicu, okupili su se porodica i prijatelji. Šta da vam kažem, bol je i dalje prisutna. Ne prolazi... Brat mi mnogo nedostaje, veoma je teško. Čini mi se svakim danom sve više - suznih očiju priča nam Dragan.



Na svu bol teško mu pada i to što, kako kaže, nikada neće saznati šta se tog kobnog dana dogodilo i u kakvim je mukama stradao njegov brat.Olivera Stepić, ćerka tragično nastradalog Jovice, kaže za Kurir da će danas posetiti očev grob.- Šta da kažem... Teško je, kako sam, kako moram. Stalno idem na groblje. Juče nisam mogla da idem, bila sam majci na groblju. Prošlo je godinu dana otkako su stradali moj otac i njegova koleginica. Bol je i dalje vrlo velika - priča nam Olivera.Ona dodaje da je brine to što do danas nisu utvrđene sve okolnosti ove tragedije.- Mislim da nikada neću saznati šta se zaista dogodilo. Niko nam ništa ne govori, ništa se nije saznalo - navodi Olivera.Godišnjicu smrti stradale Slađane Stanković obeležiće i njeni prijatelji i rodbina na groblju Zbeg u Borči. Njen suprug Aleksandar sa ćerkama obeležiće u Moskvi, gde im je Ministarstvo spoljnih poslova obezbedilo egzistenciju. On već osam meseci živi i radi u u glavnom gradu Rusije.- Bol zbog naše tragedije ne prolazi i nikada neće proći - rekao je nedavno Aleksandar za Kurir.Podsetimo, Slađana Stanković i Jovica Stepić, službenici MSP, bili su vezista i vozač ambasade u Tripoliju. Oteti su 8. novembra 2015. u libijskom gradu Sabrati, kad je napadnuta kolona vozila u kojoj se nalazio i srpski ambasador Oliver Potežica. U zarobljeništvu su bili 104 dana. Poginuli su u američkom bombardovanju ekstremističkog kampa islamista 20. februara prošle godine.

Ambasador se izvukao

POTEŽICA JOŠ NIJE POVUČEN



Iako je posle otmice dvoje Srba više puta najavljivano da bi ambasador Srbije u Libiji Oliver Potežica mogao da bude povučen s tog mesta, to se do danas nije dogodilo. U Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) nisu odgovarali na naša pitanja ovim povodom, a bez komentara je bio i ministar Ivica Dačić. S druge strane, Veljko Odalović, predsednik komisije MSP je kazao da je zvanično predloženo da Potežica bude povučen, iako komisije nisu utvrdile njegovu odgovornost.

Autor: Foto: Printscreen,Foto: Privatna arhiva