ŠOKANTNO SVEDOČENJE ČLANA KLANA: Policajci pomagali zemuncima u otmici Novaka Stevanića!

BEOGRAD - Bivši pripadnik „zemunskog klana“ koji služi dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog učešća u zločinima otkrio je, 20 godina posle prve otmice ove kriminalne grupe, da je Novaka Stevanića u avgustu 1997. kidnapovao Dušan Spasojević Šiptar uz pomoć trojice tada aktivnih policajaca.



Podsetimo, kako je Kurir nedavno pisao, nesrećni Novak ubio se ubrzo posle ove otmice, a tužilaštvo je brzo reagovalo i ispitalo jednog od članova zloglasnog klana.



Otmičar... Zoran Vukojević Vuk

- Nisam učestvovao u tome, ali znam ko jeste. Video sam tog mladića jer me je Spasojević pozvao kad su ga dovezli vezanog i lica oblepljenog selotejp trakom u jednu garažu na Novom Beogradu. Dušan ga je tukao i davio, a muškarac koji je došao s njim molio ga je da puste dečaka. On nije pristao, prestao je da ga maltretira tek kad mu je rekao gde im se u kući nalazi sef s novcem i zlatom - posvedočio je na saslušanju istaknuti pripadnik klana, koji je u zatvoru od akcije „Sablja“ 2003. godine.On je potvrdio i da su pokojnog Novaka Stevanića zatočenog u garaži u „kojoj je temperatura bila preko 50 stepeni“ držali do sledećeg dana, kada su ga odvezli na nasip kod Buvlje pijace i pustili ga.„Zemunac“, čije je dovođenje u Više tužilaštvo juče izazvalo veliku pažnju jer je iz Požarevca sproveden u pratnji Žandarmerije, na glavi je imao fantomku, kao i pancir prsluk. On je juče pristao da kaže samo da je jedan od dvojice policajaca bio sada pokojni svedok-saradnik Zoran Vukojević Vuk.

Kurir prvi pisao 12. februara 2017.

Suočenje svedoka sa Zoranom Stevanićem

„ZEMUNAC“ IZJAVIO SAUČEŠĆE OCU



Saslušanju ključnog svedoka u istrazi prve otmice „zemunskog klana“, kojoj ove godine preti zastarelost krivičnog gonjenja, prisustvovao je i otac pokojnog mladića Zoran Stevanić.

- „Zemunac“ mu je juče izjavio saučešće zbog smrti sina - dodaje naš sagovornik.

- Druga dvojica policajaca su i dalje aktivna i ne smem da kažem njihova imena dok se ne zaštiti moja porodica. Mom sinu su nedavno nepoznati napadači polomili ruke i zabrinut sam za njihovu bezbednost - objasnio je, kako saznajemo, razloge zbog kojih juče nije želeo da iznese imena dvojice otmičara.

