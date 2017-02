PRVA ŽRTVA ZEMUNSKOG KLANA: Čume spreman da otkrije kidnapere?!

BEOGRAD - Ljubiša Buha Čume, prvi svedok-saradnik u istoriji srpskog pravosuđa, koji je trenutno u pritvoru, odlučio je da progovori o otmici Novaka Stevanića iz 1997. godine, koji je bio prva žrtva zloglasnog „zemunskog klana“. Buha je juče, kako saznajemo, u pratnji naoružanih pripadnika Žandarmerije doveden u Više tužilaštvo u Beogradu.

- Buha juče nije mogao da se seti detalja, jer je prošlo mnogo vremena, ali i zbog toga što je na saslušanje u Više tužilaštvo doveden iznenada i nije znao zbog čega će biti saslušavan. Ipak, advokatima porodice mladića koji se nekoliko meseci posle otmice ubio ponudio je da sastave konkretna pitanja i da mu ih dostave u pritvor, kako bi pokušao da se priseti i odgovori - otkriva naš dobro obavešteni izvor.



Podsetimo, kako je Kurir pisao, Novak Stevanić otet je 22. avgusta 1997. na uglu Sarajevske i Nemanjine ulice.

Ubio se posle otmice... Stevanić Oteli četiri kilograma zlata



Trojica otmičara, prema tvrdnjama njegovog oca Zorana, imala su policijske legitimacije i 12 sati su se iživljavali nad mladićem u magacinu DB na brodogradilištu u Beogradu. Nakon što im je mladić otkrio gde se nalazi porodični sef s nakitom i novcem, opljačkali su ga, a njega izbacili na ulici. Zbog trauma koje je preživeo Novak se nekoliko meseci kasnije ubio.



Prema nezvaničnim informacijama, Buha je juče ispričao da se seća da su se pokojne vođe „zemunskog klana“ Dušan Spasojević i Mile Luković hvalile kako su iz sefa pokojnog mladića uspeli da uzmu četiri i po kilograma zlata.

- On nije mogao da se seti da li je bilo priče o tome ko je Novaka oteo, ali se prisetio da su se Spasojević i Luković hvalili kako su to izveli, a „niko ih nije provalio“ - otkriva naš sagovornik.

Tužilaštvo brzo reagovalo... Kurir, 12. februar 2017. Ostali otisci Šiptara



Kako je u izjavi za Kurir rekao Zoran Stevanić, otac nastradalog mladića, tokom istrage u stanu su pronađeni otisci šaka Dušana Spasojevića Šiptara. On je rekao i da jedan osuđeni pripadnik „zemunskog klana“ tvrdi da zna sve o otmici, ali da se plaši da to otkrije.

- Njegova izjava bi sve ubrzala, ali očigledno neko ne želi da se to reši - rekao je on.



J. S. - M. I.

Autor: Foto: Privatna arhiva,Foto: Dado Đilas