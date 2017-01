USKORO NOVA PRESUDA ČUMETU: Tužilaštvo ga tereti za ometanje pravde

Podsetimo, njemu se sudilo jer je tokom suđenja za falsifikovanje dokumenata za ukradeni "ferari" i pretnje supruzi i njenom obezbeđenju, vređao tužioca Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu.

Za krivično delo ometanje pravde, Krivičnim zakonikom je predviđena kazna od šest meseci do pet godina zatvora i novčana kazna. Tokom suđenja, on se branio da nije mislio na tužioca, već na čoveka koji se isto zove i preziva kao on.

Buha je već u pritvoru jer je posle suđenja na kom je tužioca nazvao kriminalcem, osuđen na 32 meseca zatvora.

Na tu presudu, žalili su se i odbrana i tužilaštvo.

Autor: Jelena Spasić,Foto: Nebojša Mandić