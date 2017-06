SREDNJI PRST BUDUĆNOSTI! Evo šta znači Trampova odluka da se povuče iz Pariskog sporazuma

Odluka Donalda Trampa da povuče SAD iz Pariskog sporazuma o klimatskim promenama, imaće katastrofalne rezultate i za tu državu i za ceo svet, upozorio je kolumnista Džon D. Sater u tekstu za američku televiziju CNN.

"To je srednji prst budućnosti", navodi Sater. Najgora stvar je, kako se navodi, to što ne postoji nijedan razlog za to, osim možda "od hrabrosti do arogancije".

Tramp je prilikom objave odluke kazao da će SAD nastaviti sa pregovorima o vraćanju ili postizanju novog sporazuma.

"Da bih ispunio svoju obavezu zaštite Amerike i njenog naroda, SAD će se povući iz Pariskog klimatskog sporazuma, ali će započeti sa pregovorima o ponovnom ulasku ili stvaranju novog sporazuma sa uslovima koji odgovaraju SAD. Izlazimo, ali počinjemo da pregovaramo i videćemo da li možemo da stvorimo dogovor koji će biti fer. Ako uspemo to je sjajno, ako ne uspemo to je isto dobro", naveo je Tramp.

On je rekao da je postojeći Sporazum nefer prema "američkim firmama, radnicima, građanima i poreskim obveznicima" i da su druge države dobile povoljnije aranžmane na osnovu tog Sporazuma, odnosno da se on više odnosi na njihovo zadobijanje finansijske prednosti u odnosu na SAD nego na klimatske promene.

Nakon Trampove odluke, zajedničkim saopštenjem su se oglasile Nemačka, Francuska i Italija koje su poručile da neće biti ponovnih pregovora i da Pariski klimatski sporazum ostaje na snazi. Saopšteno je i da sa žaljenjem primaju odluku SAD.

Oglasilo se i 50 gradonačelnika širom SAD koji su rekli da će oni nastaviti da poštuju obaveze iz sporazuma, a Ilon Mask je objavio da napušta Trampov Savet.

foto: Profimedia

Okrenuo je leđa celom svetu

Sater navodi da Tramp okreće leđa celom svetu i nauci o klimi. Sve zemlje, osim Sirije, Nikaragve, a sada potencijalno i SAD, su deo sporazuma koji poziva na kraj ere fosilnih goriva i smanjenje globalnog zagrevanja (skoro 200 zemalja ili organizacija je usvojilo sporazum, a njih 147, uključujući i SAD, zasad, su ga ratifikovale i prihvatile).

Sater navodi samo neke od posledica klimatskih promena, rast nivoa mora, potop pomorskih gradova, suša, raseljavanje, migrantska kriza, smrtonosni toplotni udari, jake oluje...

"Ovo nije samo beznačajna lista sa pauer point prezentacije Ala Gora", piše Sater.

"Zagrevanje može zaista da našteti ljudima. Upoznao sam te ljude. Na Maršalskim ostrvima ljudi brinu za celu zemlju. Nedelju dana sam bio na Madagaskaru sa ljudima čiji životi zavise od koralnih grebena koji bi mogli da nestanu. Upoznao sam čoveka u Majamiju koji prodaje svoje imanje na plaži iz straha da bi moglo da bude poplavljeno, kao i devojčicu iz Luizijane koja je evakuisana iz svog doma zbog snažne oluje", piše Sater.

Čak i učešće SAD u klimatskom sporazumu, kako se navodi, nije dovoljno za smanjenje globalnog zagrevanja. Trampovo povlačenje može samo da izazove "katastrofu".

"Neki će reći da sporazum može da opstane bez Trampa i SAD. Nadam se da je tako, novi izveštaji pokazuju da se su se Kina i Indija veoma potrudile u sprovođenju onoga što je doneo sporazum. Ipak, ostaje rizik da će se sporazum raspasti bez SAD. Partnerstvo Kine i SAD o klimatskim akcijama je glavni razlog što se do sporazuma uopšte i došlo. Bez SAD kao partnera, Kina – sa Indijom i EU – bi mogla da se postavi kao lider", dodaje se u tekstu.

Skoro sedam od deset Amerikanaca podržava Pariski klimatski sporazum, pokazala su istraživanja u novembru.