(VIDEO) RUSKI LOVAC IZ NAUČNE FANTASTIKE: Letelicom upravlja veštačka inteligencija, brži je od svake rakete i može da ide u svemir

МиГ-41 должен развивать скорость до 4,3 Мах ♥♥♥РОССИЯ♡RUSSIA♥♥♥ MiG-41 will have the 4,3 Max speed and will be Russian 6th generation jet fighter =================================== #Russia #Russian #RussianAirforce #Airforce #RAF #RAAF #SUAF #Sukhoi #MiG41 #Awesome #Amazing #Fighter #USSR #Россия #РФ #Армия #ВВС #Истребитель #Сухой #МиГ41 #России #СоветскийСоюз #Вооружение #Сил #Сильно #Прекрасно #Интересно #СССР #Круто =================================== Follow our friends : @rus_army_moments @russian_media @german_troops @turkish_armedforces @serbian_army @mighty_serbia @mighty_ussr @mighty_england @farhatmobin @russian_and_serbian_army @world_of_weapons @city_forces @army_of_spain @british_special_air_service @ww1andww2colourised_photos @pak_faa @american_and_russian_forces @empire_of_japan

A post shared by 🇷🇺Российская Федерация🇷🇺 (@russia_19the91_motherland) on Jun 30, 2015 at 9:19am PDT