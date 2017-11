ISTORIJA BEZOBRAZNOG GESTA: Koliko dugo pokazujemo srednji prst?

Malo ko, međutim, zna kako je taj gest nastao i koliko se dugo koristi. A nisu u pitanju stotine, već hiljade godina.



"Znamo da istorija tog gesta seže bar do vremena stare Grčke. Pokazivali su ga u nekim grčkim dramama i komedijama zajedno sa drugim vulgarnim gestovima, poput 'mahanja' penisom. Iz istorijskih spisa znamo da se gest koristio i na pozornicama starog Rima, kao i prilikom sukoba u Senatu. To se tada zvalo 'Digitus Impudicus' ili drski prst", rekao je Bendžamin Bergen, šef Jezičke i kognitivne laboratorije Univerziteta u San Dijegu.



Niko ne može, sa stopostotnom sigurnošću, da kaže šta je originalni "drski prst" značio, ali su naučnici prilično sigurni da je to trebalo da predstavlja penis.

Foto: Profimedia

"Srednji prst je penis, a dva savijena prsta sa strane predstavljaju testise. To je falusni gest", izjavio je ugledni antropolog Dezmond Moris za Bi-Bi-Si.

Prvi pismeni trag o pokazivanju srednjeg prsta ostavio je Aristofan u komediji "Oblaci" iz 424. godine pre naše ere. Prvi čovek kome je, zvanično, srednjim prstom "poslata poruka" bio je filozof Sokrat, kome u tom komadu lik pod imenom Strepsijad pokaže srednji prst, praveći se da je to ukrućeni penis. Sokrat je u "Oblacima" prikazan kao neko ko kvari atinsku omladinu.



Sledeći put "srednjak" se spominje u knjizi "Životi i mišljenja znamenitih filozofa" Diogena Laertija u 3. veku pre Hrista, i takođe je pokazan jednom filozofu. Gest se pojavljuje u više komada napisanih u doba starog Rima, a prema nekim izvorima, zloglasni imeperator Kaligula terao je podanike da mu, umesto ruke, ljube srednji prst, kojim bi prethodno sugestivno mahao kako bi još više podsećao na penis.



U srednjem veku srednji prst se ne spominje u zapisima, ali nema sumnje da je taj gest preživeo.

Ugledni američki profesor prava Ajra P. Robins, u svom radu iz 2008. godine posvećenom pravnim aspektima pokazivanja srednjeg prsta, zapisao je da se gest u Severnoj Americi upotrebljavao najkasnije od 1886. godine.

Te godine "srednjak" je pokazao popularni igrač bejzbola Čarls Old Hos Redburn, i to u objektiv kamere, pa je tako postao akter prve poznata fotografije tog gesta.



Za njegovu današnju popularnost u celom svetu zaslužan je veliki uticaj američke pop kulture, filmova, muzike i serija.



"Do pre dvadesetak godina srednji prst nije ništa značio u Japanu ili Koreji, a sada ga svi znaju zbog filmova i serija. Da je nakon Drugog svetskog rata francuska kinematografija postala dominantna, verovatno bismo svi, umesto prsta, pokazivali stisnutu šaku", zaključuje profesor Bendžamin Bergen.

(Kurir.rs/100posto.hr)

(Foto: YT Printscreen)

