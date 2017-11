(VIDEO) MANITE SEVERNU KOREJU OVAJ PLUTONIJUM ĆE UNIŠTITI PACIFIK: Rajsko ostrvo krije jezivu tajnu

Ali, uprkos tome što izgleda kao tropski raj, on skriva zlobnu tajnu.



Oko 400 kontejnera plutonijuma napušteno je na ostrvu - nasleđe nuklearnog otpada koje su SAD ostavile iza sebe, kada su ga koristile kao mesto za testiranje tokom i posle Drugog svetskog rata.



Zbog udaljene lokacije, mnogi su zaboravili plutonijum, naročito u Vašingtonu.



Ali sada, porast nivoa mora i klimatske promene mogu dovesti do zastrašujućeg prosipanja ovog materijala u Pacifik.



Novinar Marko Vilaci posetio je Maršalska ostrva i otkrio više o ovom mračnom nasleđu.



"Kupola je samo trebala biti privremeno rešenje sve dok SAD ne dođu do trajnog plana", rekao je on.



"Umesto toga, rešili su na tome da smanje troškove", dodao je on.



Vilaci je takođe otkrio kako su pukotine vidljive na površini kupole, a lokalni stanovnici veruju da se radioajrivni materijal može prosuti u bilo koje vreme.



"Jedna žena sa kojom sam razgovarao zove je grobnicom jer bi moglo biti njihovo groblje", rekao je.



Izveštaj 2013, naručen od strane američkog Ministarstva energetike, potvrdio je da kupola propušta.



Na ostrvu živi više od 50.000 ljudi.



Lider lokalne zajednice Alson Kelen tvrdi da je kupola veza između nuklearnog doba i klimatskih promjena.



"Ne govorimo samo o Maršalskim ostrvima, već o celom Tihom okeanu", rekao je.



Kurir.rs/Dejli star

Foto: AP

Kurir

Autor: Kurir