(KURIR TV) SVETSKA EKSKLUZIVA! SAKAŠVILI ZA KURIR: Uskoro ogromne promene u Ukrajini, ovo je naš sledeći potez!

"Ovaj pokret se već digao i neće prestati, i biće sve širi i širi, a cilj mu je da skine oligarhe sa vlasti. Ukrajina je najbogatija zemlja Evrope, ali sa najmanjim BDP-om po glavi stanovnika. I čitavo bogatstvo Ukrajine se nalazi u rukama 7 oligarha koji državu drže kao taoca. Zbog svega toga, ne idemo nigde, a ratni konflikt sa Rusijom je takođe veliki problem. Ukrajini je potrebna radikalna promena i ona je blizu.



On je jučerašnja događanja prokomentarisao rečima da nije bio uhapšen, već kidnapovan.

Pogledajte Sakašvilijev razgovor sa novinarima Kurira:

"Nisu imali nalog za hapšenje, moj advokat nije bio prisutan, nisam potpisao nikakav dokument koji je neophodan u tim situacijama. Naravno, da to nije izgledalo kao hapšenje i narod je to video.

Da su hteli jednostavno da me uhapše, mogli su da mi priđu, kako često i rade, ja idem praktčno bez obezbeđenja, mogli su prosto da me uhvate pod ruku i odvedu. Ali ne, hteli su da pokažu silu. Da su hteli da me nađu, mogli su jednostavno da mi zazvone na vrata. Mesto toga, meni treskaju celo jutro, lome mi vrata, ja idem na krov da bih kupio vreme dok se sakupe aktivisti.

Na granici kad sam se vraćao, nije tačno da sam nezakonito prošao, nosio sam dokumenta, niko nije hteo ni da ih pogleda. U oba slučaja, vlast je htela da nam pripiše nelegalne poslove", dodao je.

"Oni ne znaju za zakon. Usred parlamenta su juče rekli da SBU imaju pravo da otvaraju vatru. Kakva glupost. Shvatam da je javni tužilac hteo da ostvari drugi cilj, ali Porošenko onda nema pravnike. S kakvim pravom dozvoljava upotrebu oružja? Oružje možeš da upotrebiš ako na tebe pucaju iz gomile, a gde su oni to juče pa videli oružje? Protiv koga bi oni upotrebili oružje? I pod Janukovičem je bila banditska vlast, ali ovo, kao da se mala deca igraju države, ne znam ni sam. Ti ljudi realno imaju problema sa zakonom, logikom i smislom za realnost", objasnio je Sakašvili za Kurir.

Upitan da prokomentariše šta ga čeka u narednim danima, rekao je da ni sutra neće biti lako.

"Sutra će biti teško, ali na kraju ćemo pobediti. Što više grešaka budu pravili, izgledaće još gluplje", rekao je Sakašvili.

Osvrnuo se i na podršku koju mu pružaju građani.

"Evo šta nam ljudi donose, evo žena je donela novac u evo ovakvim paketima. Pitao sam ko je ona, samo je došla i otišla.

Danas su počeli da donose hranu, pakete, novac, penzionerka jedna je donela celu penziju, 400 grivni, rekla je da neće da Lucenko govori da nas finansiraju oligarsi. Juče nismo imali ništa, ali evo danas su počeli da donose novac, hranu, piće, svega ima i širi se - čitav mali biznis, građani su počeli da nam pomažu.I takav duh jedinstva ovde vlada, kako bi iko mogao da smisli takav plan. To što su ljudi počeli da se ujedinjuju - nema tu nikakvih oligarha, nego ljudi dolaze i donose novac. I sam ne živim mu raskoši, vozim običan auto, kupujem biznis, ni partija nema neki novac, ali funkcioniše iako imamo minimalna sredstva. Ovo je pobuna običnih Ukrajinaca, mirne srednje klase, protiv oligarha", zaključio je Sakašvili.

Podsetimo, Sakašvilija je juče policija uhapsila, ali su ga pristalice oslobodile iz policijskog automobila posle čega su krenuli veliki protesti i nemiri u Kijevu. Slično se dogodilo i danas kada su policajci uleteli u jedan od "protestnih šatora" u pokušaju da privedu Sakašvilija. Ovaj je zatim izjavio da je policija pretresla pogrešan šator, nastavljajući tako da igraju žmurke sa ukrajinskom policijom.

Sakašvili i njegove pristalice od 17. oktobra bukvalno kampuju ispred zgrade parlamenta zahtevajući usvajanje zakona o oduzimanju imuniteta poslanicima, uspostavljanju suda protiv korupcije, izmene i dopune izbornog zakona i smenu ostavku ukrajinskog predsednika Petra Porošenka.

