KAD PRIGUSTI: Avion se hitno prizemljio zbog zova prirode

S obzirom na to da većina toaleta u boingu 757 nije bila u funkciji, u jednom trenutku se ispred njih formirao veliki red.



Iako let od Njujorka do Sijetla u proseku traje šest sati, to deluje kao večnost kada "prigusti" .



"Svi toaleti bili su zauzeti, a putnici su 'zaista morali da idu'", navodi se u izveštaju kompanije.



Avion je zato sleteo u Bilings, koji je bio udaljen 320 kilometara od njegove rute.



Letelica je nakon sletanja odvezena u teretni odeljak jer izlazne kapije nisu bile dostupne.



Delta navodi da je osoblje tada postavilo stepenice na izlaz kako bi putnici "mogli da se iskrcaju kako bi se oslobodili nakupljenog pritiska".

(Kurir.rs/news.com.au/b92)

(Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir