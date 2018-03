OTKRIVEN UZROK EKSPLOZIJE GASOVODA U AUSTRIJI: Kvar na tek postavljenom delu izazvao tragediju

"Gas Connect Austria", koja upravlja ovim postrojenjem, saopštila je da je u toku istrage ustanovljeno da je problem koji je doveo do incidenta potekao iz novoinstaliranog filterseparatora.

Istrazni organi polaze od toga da je zatvarač na tom uređaju izazvao eksploziju, jer se otvorio i velikom brzinom udario na drugi deo postrojenja, te ga i oštetio.

U daljem toku je došlo do curenja gasa i to na dva mesta, te je došlo do zapaljenja gasa.

Austrijska policija saopštila je da isčekuje izveštaj veštaka, ali ukazuje da postoje naznake šta bi mogao biti uzrok eksplozije, koja je dovela i do privremenog obustavljanja tranzita gasa ka jugu i jugoistoku Evrope.

Među lakše povređenima bilo je i više stranaca, od kojih su dva državljana Srbije.

