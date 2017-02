EUFORIJA NA VOL STRITU: Tramp ukinuo još jedan Obamin zakon!

Taj zakon bio je odgovor Baraka Obame na katastrofalnu finansijsku krizu iz 2008./2009. godine, koju su rizičnim, neodgovornim i nemoralnim poslovanjem izazvale velike banke, uglavnom njihov investicioni deo, i rejting agencije.

Zakonom su uvedena brojna ograničenja u finansijskom poslovanju i smatra se najopsežnijom takvom regulativom još od vremena F.D.R--a i Velike depresije 30-ih godina prošlog veka, a ime je dobio prema dvojici poslanika demokrata koji su ga predložili u Kongresu.

Od stupanja zakona na snagu mnogi ljudi na Vol Stritu mu se protive, tvrdeći da ih previše ograničava u poslovanju. Prošle nedelje je Tramp, izabran na krilima otpora establišmentu, rekao ono što je Vol Strit želeo da čuje godinama.

"Dod-Frank je katastrofa. Napravićemo velike promene u vezi sa time", rekao je Tramp za zakon kojim je, između ostalog, kreirana i Kancelarija za zaštitu potrošača čija je uloga da osigura da banke, kreditori i druge finansijske kompanije pošteno tretiraju američke potrošače.

