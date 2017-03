(FOTO) STRATEŠKO SRCE JUŽNOG KINESKOG MORA: Ovo je baza koja krije nuklearnu silu Kine!

U blizini grada Sanja, na najjužnijem kraju ostrva Hainan, mornarica kineske Narodnooslobodilačke armije (PLA) temeljno se priprema za sledeću fazu projektovanja moći na sporne teritorije u Južnom kineskom moru (JKM). Pripreme koje se tu odigravaju, pretvorile su pomorsku bazu Julin u strateški najvažniju tačku regiona, piše Newsweek.



Veliki broj nuklearnih podmornica već operiše u Julinu, a postavljeni su radarski i odbrambeni sistemi, ofanzivno oružje je takođe spremno, kao i administrativne zgrade, transportni sistemi i geološke fortifikacije. Zahvaljujući dobrom balansu u broju plovila, PVO i i druge artiljerije, kao i konvencionalnih i nuklearnih podmornica, strateški značaj Julina u stabilnom je rastu, dok god raste moć Kine u Južnom kineskom moru.



Peking je izgradnju baze počeo 2000. godine i od tade je stalno unapređuje. Pored ušuškanog položaja u planini, kineski graditelji su se postarali za masivan odbrambeni zid duž pomorske granice luke.

Yulin Naval Base, Hainan, #China is home to a large underground facility with covered tram from magazine to loading areas pic.twitter.com/cIv9MPC0cy