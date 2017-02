LUDILO NA FILIPINIMA: Evo koliko Duterteova policija plaća ubice PO GLAVI dilera

Otkako je filipinski predsednik Rodrigo Duterte došao na vlast i krenuo u krvavi obračun sa drogom, policija i ubice koje ona unajmljuje lišili su života više od 7.000 osumnjičenih dilera i narkomana, saopšio je Amnesti Internešnel, prenosi Newsweek.rs.



U velikom broju slučajeva, žrtve su stradale u policijskim operacijama ili dok su bile u pritvoru, a veruje se da policajci rade u dosluhu sa plaćenim ubicama i da je podsticaj za krvoproliće – novac.



Kako je ispričao jedan policajac iz jedinice za borbu protiv narkotika, policajci su plaćeni između 160 i 300 dolara "po glavi", u zavisnosti od toga da li je u pitanju osumnjičeni za korišćenje ili dilovanje droge. "Plaćaju nas u kešu, tajno, u policijskoj stanici", rekao je policajac. "Za hapšenje nema nagrade. Tada ne dobijamo ni paru."



Amenesti istražuje dokumenta o 33 incidenta povezana sa drogom u kojima je ubijeno 59 osoba. Većina ovih smrti liči na vansudske egzekucije. U izveštaju se navodi i da policajci često podmeću dokaze, falsifikuju izveštaje, kradu od ubijenih i sarađuju sa pogrebnim preduzećima kako bi zaradili ekstra profit od porodica.



Do sada nijedan policajac nije procesuiran ili suspendovan zbog ubistava tokom racija. Istraga ili nema, ili su labave, tako da je svaki pokušaj porodica žrtava da slučaj dovedu do suda bezuspešan. Mnoge familije nastradalih strahuju od odmazde, pa često odustaju od traženja pravde.



Amnesti je ocenio da bi ovakva ubistva mogla da predstavljaju zločin protiv čovečnosti, ali je filipinski ministar pravde Vitalijano Agire II odbacio ove tvrdnje, jer narko-prestupnici "nisu ljudi", objavio je Vašington post.





Foto: Rodrigo Duterte i direktor nacionalne policije Ronald dela Rosa; Autor: Reuters

http://chats.viber.com/kurir

Od 7.025 ubistava izvršenih od 21. jula 2016. do 21. januara 2017. godine, policija je bila direktno umešana u najmanje 2.500, procenjuje AI, a Duterteova kampanja protiv droge stvorila je "prevazivnu klimu straha" na Filipinima.Duterte je u međuvremenu produžio akciju do 2022.Iako se ne očekuje da će zaustaviti nezakonita ubistva narkomana i dilera, predsednik je rat protiv droge nedavno gurnuo u drugi plan kako bi se pozabavio korupcijom u policiji posle smrti jednog južnokorejskog biznismena."Korumpirani ste do srži. To vam je u krvi. Očistite svoje redove. Proverite ponovo slučajeve. Dajte mi spisak ko su te bitange", poručio je Duterte.

Autor: Foto: Reuters