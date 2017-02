MAJKA MONSTRUM: Ubila 6 beba i krila u iznajmljenom magacinu!

Ostale trudnoće je krila od supruga. Rađala je u tajnosti i ubijala novorođenčad. Slučaj je otkriven 2014. godine kada je fabrika u gradu Vinipegu izbacivala stvari iz magacina zbog neplaćenog zakupa. Tada su otkrili ostatke šest beba.

Petero dečaka i devojčica su verojatno rođeni živi, međutim uzrok smrti nije mogao da s eotkrije jer su leševi bili u vrlo lošem stanju pa ženu nisu mogli da optuže za ubistvo.

